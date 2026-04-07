Protagonista de la serie ‘Hacks’, de HBO Max, confesó que el final de la nueva temporada no le convencía

Cuando los creadores de la exitosa serie Hacks le explicaron a Jean Smart el final que tenían en mente, la actriz tuvo sus dudas, pero confió en la visión del equipo.

La quinta y última temporada de Hacks se estrena el 9 de abril en HBO Max. La serie trata la compleja relación entre Deborah Vance (Smart), una veterana comediante que lucha por mantener su relevancia, y Ava Daniels (Hannah Einbinder), su joven asistente.

“No tenía idea de cómo iba a terminar. Quería que me sorprendieran”, contó Smart en una rueda de prensa para hablar del final del programa por el que recibió cuatro premios Emmy.

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“Cuando hablamos de cómo iba a terminar [...] no estaba segura. Pero dije: ‘Confío en ustedes. Siempre he confiado, y siempre ha resultado bien’. Así que lo hice, y ahora creo que fue perfecto”, dijo Smart.

La acompañaron en la rueda de prensa sus colegas Hannah Einbinder y Megan Stalter, así como los creadores de la serie, Lucia Aniello, Jen Statsky y Paul W. Downs.

El final encapsula “lo que nos propusimos hacer con la serie”, manifestó Downs, sin revelar detalles.

“Se trata de lo que planteamos en el primer episodio: el legado y lo que queda atrás. Porque estamos dejando atrás una serie, y estamos pensando en eso, tanto para nosotros como para nuestros personajes”, agregó.

Despedida agridulce

Tras rodar más de 40 episodios, la despedida fue agridulce para las actrices.

Einbinder, emocionada, dijo que “ha sido realmente lindo crecer” junto a Smart, y que la evolución de ambos personajes ha sido “justificada y merecida”.

“Todo lo que hubiera deseado para ellas se ha logrado”, agregó la actriz de 30 años, que el año pasado ganó un Emmy como reparto en comedia por su papel como Ava.

Smart se percató poco a poco de que la serie estaba llegando al final, a medida que rodaban las últimas escenas en cada set.

Jean Smart, protagonista de la serie 'Hacks', de HBO Max. Foto: WireImage

“La primera vez que pasó, que dijeron: ‘Ok, ¡corte y se acabó!, se terminó en el cuarto de Deborah, se terminó en la cocina’. Dios, me dejaron tomar pequeños recuerdos de cada set, pero fue como... Dios mío”, dijo la actriz de 74 años.

Megan Stalter, quien encarna a la asistente de un agente de talentos, confesó que cuando interpretaba su última escena comenzó a “gritar y a llorar”, al punto de preocupar a su equipo.

Hacks se estrenó en HBO Max en mayo de 2021. Conquistó a la crítica y triunfó en varias categorías de los Emmys y de los Globos de Oro, así como en las premiaciones de los sindicatos de actuación, escritura y dirección, entre otros reconocimientos.