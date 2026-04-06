Obra maestra en Netflix: la película de ciencia ficción que visualmente no tiene rival llega hoy al catálogo

Netflix sumó a su catálogo una joya del cine de ciencia ficción: Dune, la obra maestra de Denis Villeneuve que ha redefinido los límites visuales del género. Esta épica adaptación llega hoy disponible para suscriptores, lista para conquistar a nuevas audiencias en la plataforma de streaming. La saga arranca con la novela homónima de Frank Herbert, publicada en 1965 y galardonada con los premios Hugo y Nebula, consolidándose como la ciencia ficción más vendida de la historia con más de 12 millones de copias hasta 2007.

En el desértico planeta Arrakis, el único productor de la codiciada especia melange, clave para la longevidad y el viaje espacial, el agua es un lujo supremo y los gigantescos gusanos de arena dominan el paisaje. Herbert teje una trama de intrigas políticas, ecología y mesianismo, donde Paul Atreides, heredero de la Casa Atreides, enfrenta traiciones y un destino profético entre los nómadas Fremen.

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Denis Villeneuve, el director canadiense conocido por Arrival y Blade Runner 2049, firma esta primera entrega de 2021 como una coproducción de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Hungría, escrita junto a Eric Roth y Jon Spaihts. La película, titulada Dune: Part One, dura 2 horas y 35 minutos y captura fielmente la primera mitad del libro, enfatizando paisajes áridos filmados en locaciones como Jordania y Abu Dhabi. Su diseño de producción, con efectos visuales de vanguardia, ha sido alabado como insuperable, sumergiendo al espectador en un universo brutal donde cada grano de arena cobra vida.

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Duna: Parte Tres se basa en la novela El Mesías de Dune de Frank Herbert, y nos entrega la conclusión épica de la trilogía de Villeneuve. Foto: WB Pictures Latam

Timothée Chalamet encarna a Paul Atreides, el joven noble forzado a madurar en el exilio, con una interpretación introspectiva que mezcla vulnerabilidad y determinación. Rebecca Ferguson brilla como Lady Jessica, su madre con poderes Bene Gesserit; Oscar Isaac como el Duque Leto Atreides, un líder noble traicionado; y Jason Momoa como el leal Duncan Idaho.

Zendaya aparece como Chani, la guerrera Fremen que enciende la chispa romántica; Javier Bardem como el líder Stilgar; Stellan Skarsgård como el siniestro Barón Harkonnen; y Josh Brolin como Gurney Halleck, completan un reparto de lujo con Dave Bautista y Charlotte Rampling. Estas actuaciones elevan la narrativa más allá de los efectos, humanizando un mundo de profecías y batallas.

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Dune debutó en cines el 22 de octubre de 2021, coincidiendo con la pandemia, pero arrasó en taquilla y críticas, con un 83% en Rotten Tomatoes por su fidelidad y espectáculo visual.

La primera parte estuvo inicialmente solo en HBO Max, pero ha migrado a Netflix en distintas regiones, y ahora, en abril de 2026, ingresó oficialmente al catálogo para prepararnos ante la secuela.

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La trilogía culminará con Dune: Part Three, basada en la novela de 1969 de Herbert, con estreno mundial en cines el 18 de diciembre de 2026, dirigido nuevamente por Villeneuve. La trama saltará 12 años adelante: Paul, ahora emperador, enfrenta las consecuencias de su jihad Fremen, más de 61 mil millones de muertos, y una conspiración de Bene Gesserit, Tleilaxu y otros para derrocarlo, explorando su lado oscuro y el destino trágico de Chani. Con Chalamet envejecido para el rol, esta entrega promete mayor densidad y acción, cerrando el ciclo de Arrakis.