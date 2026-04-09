‘Tyler Rake 3′: la realidad en Netflix:esta saga de acción con Chris Hemsworth se alista para gran estreno

La tercera entrega de Tyler Rake es una realidad en Netflix y la franquicia de acción encabezada por Chris Hemsworth se prepara para volver con una película que promete ampliar el universo del mercenario más castigado del catálogo de la plataforma. La noticia confirma que una de las sagas más exitosas del streaming seguirá en marcha, con el regreso de Sam Hargrave a la dirección y de Hemsworth como protagonista principal.

Esta miniserie de Netflix batió récords y es elogiada por psicólogos

Chris Hemsworth se prepara para regresar para la tercera entrega de ‘Tyler Rake' Foto: Jasin Boland/Netflix

La primera película, estrenada en 2020, presentó a Tyler Rake como un exoperador de fuerzas especiales australianas convertido en mercenario, atrapado en una misión de rescate casi suicida. La cinta se convirtió rápidamente en uno de los títulos de acción más comentados de Netflix durante la pandemia y consolidó a Hemsworth en un registro distinto al de su faceta superheroica.

La segunda entrega llegó en 2023 y confirmó que la historia tenía todavía combustible para seguir. En esa secuela, Rake enfrenta una misión todavía más extrema, esta vez ligada al rescate de la familia de un gánster georgiano, en una trama que subió la apuesta en coreografías, escala visual y violencia física. Con dos películas, la saga ya había demostrado que podía sostener una audiencia global y convertirse en una franquicia de acción con identidad propia.

Ni ‘One Piece’ pudo con ella: la serie que ya es número 1 en 77 países y sumó 12 millones de vistas en 4 días

Chris Hemsworth se prepara para regresar para la tercera entrega de ‘Tyler Rake' Foto: Jasin Boland/Netflix

En el reparto, Chris Hemsworth se mantiene como la pieza central, acompañado por nombres como Idris Elba, Golshifteh Farahani y otros intérpretes que han contribuido a darle continuidad emocional y comercial a la franquicia. La combinación de estrellas internacionales, escenas de alto impacto y una producción pensada para el consumo global ha sido una de las claves del fenómeno.

Uno de los datos más relevantes de la confirmación llegó a través de Angela Russo-Otstot, directora creativa de AGBO, quien celebró la continuidad del proyecto con un mensaje enfocado en la expansión del universo narrativo. Russo-Otstot señaló: “Es increíblemente emocionante continuar nuestra colaboración con Netflix mientras seguimos ampliando el universo de ‘Tyler Rake’, y estamos agradecidos por su apoyo inquebrantable a estas películas”.

¿Qué ver en abril?: Los 12 estrenos imperdibles de Netflix, Disney+ y Max para armar su maratón

Chris Hemsworth se prepara para regresar para la tercera entrega de ‘Tyler Rake' Foto: Jasin Boland/Netflix

Sus palabras no solo ratifican el proyecto, sino que también dejan ver que la intención va más allá de una secuela aislada. La idea de “ampliar el universo” sugiere que AGBO y Netflix consideran a Tyler Rake una franquicia con potencial para seguir creciendo en varias direcciones.

Mafalda llega a Netflix: primera imagen de la nueva serie causa sensación

Los reportes de medios especializados apuntan a que el rodaje de Tyler Rake 3 comenzaría a finales de 2026, con un estreno estimado para 2027. También se ha informado que Sam Hargrave volvería a dirigir, mientras que el guion ya no estaría en manos de Joe Russo, sino de David Weil.