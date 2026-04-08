Ni ‘One Piece’ pudo con ella: la serie que ya es número 1 en 77 países y sumó 12 millones de vistas en 4 días

La plataforma de streaming Netflix ha registrado un nuevo movimiento en su listado de producciones más vistas a nivel mundial. ‘Besos, Kitty’ (XO, Kitty), la serie derivada de la exitosa franquicia cinematográfica ‘A todos los chicos de los que me enamoré’, ha logrado posicionarse en el primer lugar de audiencias en 77 territorios, desplazando a producciones de alto presupuesto como la segunda temporada de la adaptación live-action de ‘One Piece’.

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El estreno de la tercera temporada, ocurrido el pasado jueves 2 de abril, ha confirmado la fidelidad del público adolescente hacia la historia protagonizada por Anna Cathcart. Con un total de 12,9 millones de visualizaciones acumuladas en sus primeros cuatro días, la serie se ratifica como uno de los activos más rentables para la compañía, manteniendo un rendimiento sólido a pesar de las fluctuaciones naturales del mercado.

Durante tres semanas consecutivas, la segunda entrega de ‘One Piece’ se mantuvo como la serie de habla inglesa número uno en la plataforma. Sin embargo, el debut de las nuevas aventuras de Kitty Song Covey en Seúl alteró la tendencia. Según los datos internos de Netflix, aunque la tercera temporada mostró un ligero descenso respecto a los 14,2 millones de visualizaciones que obtuvieron la primera y segunda entrega en sus respectivos estrenos, la retención de audiencia sigue siendo notable.

Analistas de la industria sugieren que esta estabilidad es un indicador positivo. Al ser una producción de presupuesto moderado en comparación con las grandes apuestas de fantasía o acción, un flujo constante de casi 13 millones de espectadores garantiza una alta rentabilidad para el estudio. En países como España, la serie alcanzó el segundo puesto, compitiendo directamente con producciones locales de alto impacto como ‘Clanes’.

Creada por la escritora Jenny Han, la serie ha evolucionado desde una comedia romántica juvenil hacia una narrativa que explora la búsqueda de identidad y la complejidad de los vínculos familiares. En esta tercera etapa, Kitty atraviesa su último año de instituto, enfrentando conflictos que, según la sinopsis oficial, la llevan a comprender que “la vida, el amor y la familia son más complicados de lo que creía”.

El elenco, encabezado por Cathcart junto a Choi Min-yeong y Gia Kim, ha sido elogiado por mantener la química que caracteriza a la franquicia. Actualmente, la serie sostiene una aprobación del 75% en el portal especializado Rotten Tomatoes, una cifra competente para el género de drama adolescente.

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A pesar de que los datos de las próximas semanas serán determinantes para confirmar la continuidad a largo plazo, el panorama es optimista. La primera temporada salió del top 10 con 35,4 millones de visualizaciones acumuladas, mientras que la segunda lo hizo con 27,1 millones. Si la tercera temporada mantiene una curva de descenso controlada, la renovación parece inminente.

Por ahora, los seguidores de la “joven celestina” pueden disfrutar de los capítulos completos en la plataforma, mientras el mercado espera el anuncio oficial de Netflix sobre el futuro de esta serie que ha demostrado ser un pilar del contenido juvenil global.