El panorama del streaming ha dado un giro inesperado durante la primera semana de abril. La producción surcoreana ‘Humint’, dirigida por el cineasta de culto Ryoo Seung-wan, se ha posicionado como la película más vista de Netflix en 17 países, logrando desplazar del primer lugar a la esperada conclusión de la saga británica, ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’.

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Desde su estreno en la plataforma el pasado 31 de marzo, este largometraje ha captado la atención de la audiencia internacional mediante una narrativa que combina el suspense del espionaje clásico con secuencias de acción de alta factura técnica. La cinta, que tuvo un paso discreto por las salas de cine previo a su llegada al servicio de streaming, ha encontrado en el formato digital su mayor éxito comercial hasta la fecha.

La trama se sitúa en Vladivostok, una región estratégica en la frontera entre Rusia, China y Corea del Norte. Allí, el agente surcoreano Zo (interpretado por Jo In-sung) se ve obligado a colaborar con un par de agentes norcoreanos para desarticular una red de narcotráfico y trata de personas. Lo que comienza como una misión operativa se transforma rápidamente en un tablero de ajedrez geopolítico donde la traición y las alianzas temporales son la única moneda de cambio.

La dirección corre a cargo de Ryoo Seung-wan, reconocido por títulos como ‘Veteran’ y ‘The Berlin File’. En esta ocasión, el cineasta divide la narrativa en dos bloques marcados: una primera mitad dedicada a la construcción de la tensión y el desarrollo de personajes, y una segunda parte que destaca por coreografías de acción fluidas y un montaje dinámico.

El elenco cuenta con figuras de renombre en la industria asiática:

Jo In-sung: Quien aporta una interpretación contenida de un agente en busca de redención.

Quien aporta una interpretación contenida de un agente en busca de redención. Park Jung-min y Park Hae-joon: Cuyo desempeño refuerza la dualidad entre las dos Coreas.

Cuyo desempeño refuerza la dualidad entre las dos Coreas. Shin Se-kyung: Quien interpreta a Chae, una pieza clave en la trama de espionaje.

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A pesar de su éxito actual en la plataforma, el camino de ‘Humint’ no siempre fue ascendente. Según datos de la industria, la producción tuvo un coste aproximado de 25.500 millones de wones (cerca de 15 millones de dólares). Durante su paso por la taquilla surcoreana, recaudó alrededor de 13 millones de dólares, una cifra que, si bien es sólida, no alcanzó a cubrir la inversión total inicialmente.

Sin embargo, el ecosistema de Netflix ha funcionado como un catalizador para el filme. Mientras que en mercados como España su impacto fue fugaz, en otros 17 territorios ha logrado una permanencia sostenida en el número 1. Este fenómeno subraya la creciente relevancia del contenido surcoreano, que ya no depende exclusivamente de los mercados locales para alcanzar la rentabilidad y el reconocimiento global.