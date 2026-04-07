“Me van a crucificar”: el director de la nueva película de ‘Resident Evil’ lanza una advertencia que enfurece a los fans

La franquicia cinematográfica de Resident Evil se prepara para un nuevo capítulo bajo la dirección de Zach Cregger, cineasta que ha despertado el interés de la industria tras el éxito crítico de Barbarian.

Según filtraciones recientes de pases de prueba, la cinta propone un giro estilístico hacia el horror de supervivencia más puro, alejándose de las adaptaciones de acción previas. El estreno de esta producción está programado, de manera preliminar, para el 18 de septiembre de 2026.

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Tras la recepción mixta de Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021) y la extensa etapa liderada por Milla Jovovich, Sony Pictures ha confiado la propiedad intelectual a Cregger.

De acuerdo con reportes, los primeros pases de prueba han arrojado una respuesta notablemente positiva por parte de la audiencia seleccionada.

Las descripciones que han trascendido comparan la intensidad de la película con la de Mad Max: Fury Road, pero trasladada al género del horror.

Se habla de un largometraje de aproximadamente 90 minutos con una estructura narrativa directa, centrada en la tensión física y una puesta en escena que prioriza la sensación de claustrofobia sobre la exposición extensa de la trama o el “lore” complejo del videojuego de Capcom.

La historia no seguirá de forma literal los eventos de los juegos originales, sino que buscará capturar la atmósfera de vulnerabilidad característica de la saga.

El reinicio de 'Resident Evil': Zach Cregger apuesta por un terror visceral Foto: x

La trama sigue a Bryan, un mensajero interpretado por Austin Abrams (Euphoria), quien queda atrapado en Raccoon City mientras intenta entregar un paquete en un hospital remoto justo durante el estallido del brote biológico.

El reparto principal se completa con figuras como Paul Walter Hauser y Zach Cherry. El guion, por su parte, cuenta con la firma de Shay Hatten, conocido por su trabajo en la franquicia de John Wick, lo que sugiere un manejo técnico de la acción, aunque bajo la visión de horror de Cregger.

Uno de los puntos que mayor debate genera entre la comunidad de seguidores es la decisión del director de no realizar una adaptación literal.

El propio Cregger ha manifestado en espacios de discusión que es consciente del riesgo que esto conlleva, admitiendo que podría enfrentar críticas severas de los puristas de la saga si las desviaciones respecto al canon de Capcom son demasiado pronunciadas.

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Sin embargo, el enfoque parece centrarse en los efectos prácticos y el uso de escenarios reales para recrear a las criaturas del virus T, una decisión que busca recuperar la identidad del terror orgánico que, según críticos, se perdió en entregas anteriores debido al exceso de efectos digitales (CGI).

La industria observa con cautela este proyecto. Si bien los pases de prueba positivos son un indicador favorable, la historia de las adaptaciones de videojuegos en Hollywood ha demostrado ser irregular.

Por ahora, la información sobre la trama completa y el diseño final de las criaturas permanece bajo estricta reserva, a la espera de los primeros avances oficiales que confirmen si este “caos visual” logra equilibrar la innovación cinematográfica con el respeto al legado de la marca Resident Evil.