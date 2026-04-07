Mafalda llega a Netflix: primera imagen de la nueva serie causa sensación

La llegada de Mafalda a Netflix ha causado revuelo en redes sociales, pues se reveló la primera imagen oficial de la producción, la cual es una de las más importantes para los amantes del reconocido personaje de las historietas argentinas.

Por medio de la cuenta oficial de Instagram de la productora se dio un adelanto de lo que será la creación audiovisual y miles de fanáticos de distintas generaciones celebraron el regreso de uno de los personajes más emblemáticos de las tiras cómicas.

El personaje de historietas argentinas llegará al catálogo de la plataforma de streaming. Foto: Disney+ / Star+

En la publicación se logra observar a Mafalda con su característico vestido rojo, escondida detrás de una pared mientras habla por teléfono. Aunque es una escena sencilla tiene un fuerte significado para quienes crecieron con el humor y la mirada crítica de Quino, pues despierta nostalgia y una gran expectativa de cómo se verá el universo con la animación contemporánea.

Detrás de este proyecto se encuentra el reconocido cineasta argentino Juan José Campanella, quien asumió la dirección y la escritura de la serie. Su participación ha sido clave para elevar el interés, teniendo en cuenta su trayectoria en cine y televisión, así como su capacidad para narrar historias con sensibilidad.

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La serie estará basada directamente en las historietas originales, por lo que se dio a conocer que la se mantendrá una intención clara de respetar la esencian que convirtió a Mafalda en un fenómeno cultural.

Aunque por ahora no se ha confirmado una fecha exacta de estreno, Netflix dio a conocer que el lanzamiento está previsto para el año 2027, convirtiéndose en tendencia y demostrando que el interés por el personaje sigue intacto.

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El avance ha sido suficiente para posicionar el proyecto como uno de los más esperados en la industria y muchos de sus seguidores han generado debate en torno a la fidelidad estética, el tono de la serie y la forma en la que se resaltará el pensamiento de la protagonista, quien a lo largo de su historia ha cuestionado temas políticos, sociales y culturales.