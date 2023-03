Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, les contó a sus seguidores cuál era la enfermedad que padecía

Jurassic Park es una saga de los años noventa que hasta el día de hoy ha cautivado a sus seguidores, quienes recuerdan a cada uno de sus actores, como el doctor Alan Grant, interpretado por Sam Neill, un paleontólogo; Laura Dern, que tomó el papel de la doctora Ellie Sattler, y Jeff Goldblum, que interpretó al Ian Malcolm, un matemático.

Pero aunque quedan buenos recuerdos de dicha producción, ciertamente algunos de sus protagonistas no la han pasado tan bien en los últimos meses, como Sam Neill, el actor neozelandés que en las últimas horas publicó un revelador video sobre su salud en su cuenta de Instagram que cuenta con más de 500 mil seguidores.

En su perfil se describe como un viticultor y escritor, a quien le fue diagnosticado una enfermedad que lo aqueja desde hace ocho meses: linfoma no Hodgkin, descubierto hace un año.

El video publicado tiene un texto que lo acompaña en el que el actor expresa lo que siente: “Como ven, estoy vivo y bien y he estado en remisión durante ocho meses, lo que me hace sentir muy bien. Estoy viviendo y coleando. Voy a trabajar”.

El actor aseguró que se encuentra trabajando en sus nuevos proyectos. - Foto: Getty Images

Señaló que ha pasado momentos difíciles: “No puedo ocultar que el año pasado no tuvo sus momentos oscuros”, mismos que según él “arrojan luz a un claro alivio y me han hecho estar agradecido por cada día y por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo”, agregó.

El libro en el que cuenta lo que le sucedió

Aunque es bueno recordar su rol como actor, en proyectos, tales como Omen III: The Final Conflict, y otros tantos, como El Piano, o la serie Peaky Blinders, Neil también es escritor, y la próxima semana lanzará Did I ever tell you this? (¿Alguna vez te conté esto?) en el que cuenta en su primer capítulo —escrito durante una sesión de quimioterapia— lo que realmente ha sucedido tras su diagnóstico médico. “La cosa es: estoy enfermo. Posiblemente muriendo. Puede que tenga que acelerar esto”.

El actor cuenta que en estos momentos se encuentra bien. - Foto: Getty Images for AFI

Y aunque es consciente de que su enfermedad será titular de muchos medios, sugirió que así no lo fuese: “Así que aquí estoy, y me gustaría que el titular no fuera tanto ‘esa cosa’ (el cáncer), porque lo principal es que he escrito este libro”.

Además, explica que el libro trata también de su enfermedad, porque “ese es el contexto en el que lo escribí (…). Pero en realidad no quería escribir un libro, necesitaba algo que hacer mientras estaba en tratamiento, y estoy acostumbrado a ir a trabajar y de repente no podía ir a trabajar. Por eso escribí el libro, y debo decir que ha tenido una gran acogida”, dice.

El actor ha participado en varias producciones. - Foto: Getty Images for AFI

“A la gente parece encantarle, lo cual es estupendo. Estaba muy nervioso, obviamente como autor primerizo. De todos modos, creo que es divertido. Lo subtitulamos ‘Cine, vida, amor y otras catástrofes’. Para que te hagas una idea de todas las locuras que me han pasado”, añade, refiriéndose a su vida.

Pero es enfático en decir que está “lleno de gratitud”: “El tono del libro es de sorpresa. Nunca pensé que haría carrera como actor, y mucho menos como actor de cine. Pero eso es lo que ha ocurrido y estoy lleno de gratitud al recordar esta vida, y de eso trata el libro. Espero que lo disfruten”.

Finalmente, tras su anuncio recibió muchos comentarios positivos de sus seguidores como el siguiente: “Me alegro mucho de que estés en remisión, Sam. Eres un héroe para mí y para muchos otros. Te queremos y deseamos que sigas siendo feliz y gozando de buena salud”.