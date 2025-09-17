Andrés Parra destapó adicción a las relaciones íntimas y expuso detalles de su caso: “Una incapacidad”

El actor Andrés Parra es considerado como uno de los artistas más queridos de Colombia; su gran talento lo ha catapultado y le ha permitido resaltar en la industria del entretenimiento, el cine y la televisión.

Su paso por producciones como El Cartel, Escobar, el patrón del mal, El señor de los cielos y El comandante, ha traído como resultado millones de seguidores en sus redes sociales, quienes están atentos a cada una de las actualizaciones que comparte.

Andrés Parra es considerado uno de los actores más versátiles del país. | Foto: Instagram Andrés Parra

En una reciente entrevista para el pódcast Qué locura, en su primer episodio llamado Renunciar al personaje, Parra hizo una confesión que dejó boquiabiertos a sus fanáticos, ya que habló de una de las adicciones que le ha cambiado la vida, e incluso, le hizo replantear algunos ideas que ha tenido con el paso de los años.

“No hay adicción sin trauma, es muy importante que al adicto se le empiece a tratar como lo que es, una persona rota, una persona herida, una persona traumatizada, y no hay que combatir la adicción, hay que irnos al trauma, y fue un proceso muy lindo”, dijo frente a las cámaras.

Adicionalmente, explicó las razones de su dependencia y analizó su caso en específico:

“Justamente fue descubrir eso, parece que la adicción al sexo era totalmente relacionada con una incapacidad, o sea, con una interpretación de hogar muy frío, y entonces el adulto interpreta al hogar como algo muy frío. En cambio, los encuentros casuales dan ese calor, pero como son casuales, esto nunca se van a enfriar“, aclaró.

Andrés Parra habló del personaje que puso en riesgo su vida

En conversación con Juanchito para el programa digital Desde cero, Andrés Parra habló de las complicaciones que enfrentó al ponerse bajo la piel de Hugo Chávez al grabar El comandante, una producción de Sony Pictures Television y Teleset en el año 2017.

“Tuve mensajes negativos de todos, de todo el mundo. Claro, yo me metí en la jeta del lobo. Me dijeron que por qué no iba al 23 de enero, que me iban a trozar a puñaladas, me puso un man (…) Parce, eso ese personaje, uy, sí, tenía mucho hate (odio), además hate del chavista, y hate del antichavista”, afirmó frente a las cámaras.