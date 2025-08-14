Andrés Parra oficializó su nueva relación; ¿quién es y a qué se dedica su novia?

Desde hace varios años, Andrés Parra es considerado como uno de los actores más queridos del país, pues se ha puesto bajo la piel de populares personajes en producciones como El Cartel, Escobar, El patrón del mal y El señor de los cielos.

Después de mucho tiempo de estar estigmatizado en estos papeles, Andrés Parra se enfrentó a un fuerte cambio a nivel físico, emocional y metal, pasando por distintos entrenamientos, dietas, e incluso, la separación de Diana Cáliz, con quien estuvo casado desde el año 2014 hasta el 2023.

El actor presentó a su nueva pareja en las redes sociales. | Foto: HELEN RAMÍREZ

Aunque en sus redes sociales había confesado no estar en búsqueda de una nueva pareja, hace algunos meses ha venido compartiendo fotografías en compañía de Juliana Rivera, una relacionista pública radicada en Miami, con quien muchos suponían que tenía una relación.

“Son amores. Love you”, escribió en una selfie en el espejo que se tomó con la mujer, en lo que parecían unas vacaciones de pareja. Sin embargo, no dejó en claro el vínculo entre ellos.

Fue por medio de una reciente publicación que la presentó de manera oficial frente a sus más de 1,4 millones de seguidores en Instagram.

“Aquí poco a poco, se van caminando los miedos, las prevenciones, el ruido, los dolores profundos, las heridas por sanar, y todo lo que nos queda por perdonar y sobre todo por perdonarnos. Aprender a verte más desde el amor que desde el miedo es bien poderoso”, escribió junto a una nueva imagen con su novia.

Por su lado, Juliana se manifestó a través de la sección de los comentarios e hizo saber lo enamorada que está del reconocido actor colombiano.

“Te amo, Andrés. Estar contigo es pura magia. Gracias por creer, por tomarme de tu mano y caminar conmigo por este nuevo camino, tan poderoso, tan real y tan nuestro”, escribió.

Esto desató una gran cantidad de opiniones de los seguidores de Andrés Parra, quienes no dudaron en felicitar al actor por la nueva etapa que está viviendo.