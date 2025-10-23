Así es ‘Pluribus’, la nueva serie del creador de ‘Breaking Bad’ y de ‘Better Call Saul’

Se sabe bien que en el Olimpo de las series de TV y streaming, Vince Gilligan no solo tiene un lugar, tiene un lugar doble. Esto pues no solo creó Breaking Bad (2008-2013), la serie que hizo de Walter White un antihéroe global y de su actor Bryan Cranston una figura mundialmente reconocida, luego decidió expandir hacia atrás ese mismo universo con Better Call Saul (2015-2022), enfocándose en el personaje de Saul Goodman, el abogado mañoso, dedicado a bailarle a la ley, interpretado con genialidad por Bob Odenkirk en ambas producciones.

También vale decir que si bien los Premios Emmy reconocieron con amplitud la brillantez y factura de la primera serie (con 16 galardones), ignoraron de manera inexplicable la segunda. Esto se hace especialmente cierto cuando se mira a una actriz que en Better Call Saul se hizo esencial y vital en el corazón de la trama.

Rhea Seehorn protagoniza la nueva serie de Vince Gilligan. | Foto: cortesía Apple TV

En un rol inolvidable, luchado pero inspirador, Rhea Seehorn dio vida a Kim Wexler, una abogada que sí tenía respecto por la ley, cuya ética y entrega es la que cualquier humano quisiera en su defensora. Lo complicado para ella vino cuando sentimentalmente se involucró con un hombre cuya brújula moral se desvanecía progresivamente. Por ese rol, sin duda, Seehorn merecía más nominaciones (2) y más premios (0) de los que recibió.

Ahora, en 2025, el mundo quizá la vea como la estrella que es, porque la más reciente producción de ambos talentos los ve trabajar de nuevo juntos. Pero esta vez, en Pluribus, el genio Vince Gilligan le da el rol protagónico a Seehorn. Esta semana, Apple TV, el servicio streaming que lo comisionó y lo emitirá, estrenó el tráiler del esperado drama.

El ojo y las letras de Vince Gilligan así como la actuación de Rhea Seehorn son claves en 'Pluribus'. | Foto: cortesía Apple TV

La serie de nueve episodios se estrenará globalmente en Apple TV con sus dos primeros episodios el viernes 7 de noviembre, seguidos de nuevos episodios cada viernes hasta el 26 de diciembre. Este es su tráiler. Disculpen la falta de subtítulos.

Algo habla del compromiso del servicio de streaming con el reputado creador (Gilligan) y de la calidad de la producción que esta ya tiene confirmada su segunda temporada (algo que no sucede aún, por ejemplo, con Alien: Earth, de Noah Hawley, que no confirma su regreso).

Adentrándonos en Pluribus, esta serie original “rompe con el género” y se adentra en exploraciones quizá más metafísicas de las que Gilligan ha abordado hasta ahora: en ella, la persona más miserable de la Tierra (Seehorn) debe salvar al mundo de la felicidad.

El colombiano Carlos Manuel Vesga hace parte del elenco de 'Pluribus', la serie más reciente de de Vince Gilligan. | Foto: cortesía Apple TV

Además de su genial protagonista, la serie integra en su reparto a Karolina Wydra y al colombiano Carlos Manuel Vesga, así como por estrellas invitadas como Miriam Shor y Samba Schutte. A Vesga se lo recuerda por varias producciones, incluida la poderosa Noticia de un secuestro (Prime Video).

Karolina Wydra y Samba Schutte en 'Pluribus'. | Foto: cortesía Apple TV