Así despidieron al auxiliar de vuelo Eric Gutiérrez en Texas: flores, lágrimas y un homenaje que conmueve

En una escena marcada por el silencio, las flores blancas y el respeto de sus colegas, Eric Gutiérrez, auxiliar de vuelo de American Airlines, fue despedido en Texas tras ser hallado sin vida en Colombia. Su regreso a casa convirtió el dolor en un homenaje íntimo, mientras su caso sigue bajo investigación.

La despedida de Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de American Airlines, se convirtió en el momento más simbólico y doloroso de un caso que aún esta bajo investigación.

Los hechos han dejado una profunda huella entre sus familiares, colegas y en la comunidad aeronáutica.

Tras confirmarse su muerte , luego de haber desaparecido tras una escala en Medellín, su familia decidió rendirle un conmovedor homenaje en Estados Unidos, país en donde residía.

De acuerdo con el reporte de People, el tributo estuvo marcado por mensajes cargados de afecto y memoria, en los que sus seres queridos lo describieron como una persona “llena de luz”, carismática y siempre dispuesta a ayudar.

El mensaje difundido por la familia, a través de una campaña para recaudar fondos, fue el eje emocional de la despedida.

En él, lo recordaron como alguien que “iluminaba cualquier lugar al que llegaba” y como un hombre cercano, alegre y profundamente querido.

También se destacó el fuerte vínculo que mantenía con su hermano y sus seres más cercanos, así como el impacto que dejó en quienes compartieron su vida.

Su pareja, Ernesto Carranza, fue otra de las voces centrales en este adiós. Según el mismo medio, expresó que siempre lo recordará como “el sol de su vida”.

Esta frase que hace parte de una despedida construida desde el amor, más que desde las circunstancias trágicas de su muerte.

El traslado del cuerpo desde Colombia hasta Texas fue posible gracias a una campaña en GoFundMe, que superó los 40.000 dólares, la cual reflejó el respaldo que recibió la familia en medio del duelo.

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Una vez en Dallas, se llevaron a cabo las honras fúnebres, donde familiares y amigos pudieron finalmente cerrar el ciclo de incertidumbre que marcó los días posteriores a su desaparición.

A ese homenaje íntimo se sumó un gesto que marcó profundamente la despedida: la recepción de su cuerpo por parte de colegas de la aerolínea.

Según reportó Univisión, el féretro fue recibido en la pista por trabajadores de la compañía, quienes formaron un círculo de respeto y colocaron flores blancas en señal de homenaje, permaneciendo en silencio mientras le daban el último adiós.

Ese momento, más que cualquier otro, sintetizó el impacto de su pérdida dentro de la comunidad aeronáutica.

No se trató únicamente de la despedida de un trabajador, sino de la de un compañero que, según coinciden las fuentes, dejó una huella humana profunda.

Eric Gutiérrez, auxiliar de American Airlines, es recordado por su familia y colegas como una persona alegre y cercana. Foto: Foto: X @nypost

Aunque las autoridades en Colombia continúan investigando lo ocurrido, con hipótesis que apuntan a un posible hecho delictivo, la despedida permitió a su familia recuperar el control de la narrativa: pasar del misterio de su muerte al recuerdo de su vida.