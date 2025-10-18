El conmovedor mensaje de Consuelo Luzardo tras la muerte de Gustavo Angarita: “me vas a hacer mucha falta”

Hay luto en la televisión colombiana. En la mañana del viernes, 17 de octubre de 2025, se confirmó la muerte del reconocido actor Gustavo Angarita, a sus 84 años, uno de los grandes talentos del teatro y la pantalla chica en el país.

La lamentable noticia de su fallecimiento la dio a conocer la también actriz colombiana Sandra Eichler a través de sus redes sociales con un mensaje en el que señaló: “Hasta luego, Tío Gustavo Angarita. Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona”.

Enseguida, varios actores, actrices, allegados y seguidores comenzaron a reaccionar con emotivos mensajes de despedida, entre ellos la actriz Consuelo Luzardo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la artista hizo estremecer el corazón de sus seguidores, luego de compartir una imagen junto a su gran colega y amigo Gustavo Angarita, recordando uno de los tantos momentos felices que alcanzaron a compartir juntos.

La instantánea, en la que se les ve sonriendo a bordo de una lancha, fue acompañada con un texto en el que explicó el contexto de la foto y rememoró lo que fue su trayectoria a su lado.

Mensaje de Consuelo Luzardo tras la muerte de Gustavo Angarita. | Foto: Instagram @consuelo.luzardo

“Mi queridísimo Gustavo Angarita, te me adelantaste.. en esta foto fuimos por última vez marido y mujer en la ficción, y ahora después de recibir la triste noticia pienso en todos esos años, muchos, en que fuimos colegas y amigos, desde esos lejanos días de la Escuela Nal de Arte Dramático, cuando hablábamos de nuestro amor por el teatro mientras compartíamos en tu casa una lata grande de Milo, cada uno con su cuchara”, anotó.

Y agregó: “Te quiero mucho, me vas a hacer mucha falta. Hasta que nos volvamos a ver querido...”

Sus palabras generaron una ola de mensajes de solidaridad ante el dolor que causa su partida, pero también de admiración por la disciplina y profesionalismo de ambos a lo largo de su trayectoria.

“Un momento de recuerdo para apreciar el talento y la profesión. 🕊️”; “¡Se van yendo los verdaderos y grandes actores!”; “Tremenda foto, maravilloso recuerdo, GRANDES los dos 👏👏”; “Qué dolor tan grande 👏👏👏 aplausos de pie para los dos”, dicen algunos comentarios.