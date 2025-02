Consuelo Luzardo reveló detalles de la preocupante condición de salud que padece: “me alejé del teatro”

View this post on Instagram

“Obviamente, eso pasa factura, dejé el cigarrillo hace como unos 12 años, pero el daño ya está hecho, tengo enfisema pulmonar . Tengo la ventaja de que hasta ahora no me he tenido que poner el oxígeno, pero desde hace unos dos años tengo una tos crónica y yo lo relaciono con eso (...) Eso es porque yo maltraté como una loca mis pulmones durante 50 años, pero es que nadie le decía a uno lo malo que era y ya después, cuando uno está tan enviciado, así a uno le muestren el artículo con las consecuencias, uno dice que de algo se tiene que morir”.

“Desde hace como tres años yo ya no me atrevo a aceptar teatro, aunque me han ofrecido cosas muy interesantes, pero es que el exceso de tos en una obra no está bien”.