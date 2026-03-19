De cero a experto: Medellín y Google abren 20.000 cupos gratis para aprender IA sin saber de sistemas

La inteligencia artificial, desde su aparición hace algunos años, ha generado numerosas transformaciones profundas al crear nuevas dinámicas en distintas áreas de la vida; naturalmente, esto también ha impactado el ámbito laboral.

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Recientemente, la Alcaldía de Medellín informó sobre la apertura de 20.000 nuevos cupos para el programa denominado “Google Cloud Career Launchpad”, el cual estará orientado a la inteligencia artificial generativa.

Cursos de inteligencia artificial. Foto: Alcaldía de Medellín

Esto también permite que las personas fortalezcan su perfil profesional y encuentren nuevas oportunidades laborales, adquiriendo habilidades en herramientas de IA que actualmente marcan la diferencia en el ámbito laboral.

Esto se logra mediante una articulación entre el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Medellín, Ruta N y Google.

¿Se requiere saber algo de programación?

Según indicó la Alcaldía, para cursar este programa no es necesario que las personas tengan conocimientos previos de programación, lo que facilita el acceso a quienes desean aprender pero no cuentan con formación en esta área.

¿Qué duración tiene, qué modalidad maneja y quiénes pueden aplicar?

Tiene una duración de seis meses, es virtual y está dirigido a personas mayores de edad. Además, los participantes deben residir en la ciudad de Medellín o en su área metropolitana.

¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones?

Las inscripciones están abiertas desde el 17 hasta el 27 de marzo. Para registrarse, se debe ingresar a la página web de Ruta N, donde se encuentran todos los pasos para acceder al programa.

El aprendizaje de inteligencia artificial abre nuevas oportunidades laborales. Foto: Getty Images

Camilo Zapata Wills, director de Relaciones Estratégicas de Ruta N, aseguró sobre el programa: “Una de las mayores fortalezas de nuestro ecosistema es el talento de la gente. Por eso, con esta nueva convocatoria seguimos abriendo oportunidades para que más personas se preparen para las carreras del mañana“.

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Además, Zapata resalta el impacto social que programas de este tipo pueden tener, asegurando: “Es una apuesta por la formación, que impulsa el cierre de brechas sociales y económicas, y permite que cada vez más ciudadanos participen activamente en la transformación de Medellín”.

Al completar la totalidad del curso, los participantes recibirán una insignia digital emitida por Google que certifica los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo.