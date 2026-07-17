El Grupo Nutresa convirtió la eficiencia en su mejor negocio

Detrás de las decisiones que ha venido tomando el Grupo Nutresa de no repartir dividendos a sus accionistas para invertirlos en nuevas apuestas, o de poner el foco en alimentos innovadores y bajar precios a productos emblemáticos, ha habido toda una estrategia de negocios que ya se ve reflejada en las estadísticas.

La multilatina de alimentos le ha apostado a la ruta de potenciar la eficiencia y mejorar la rentabilidad, y en 2025 lo logró al registrar un crecimiento en ventas del 10,7 por ciento y un ebitda que aumentó en 22,7 por ciento; este último, según destaca Leopoldo Vargas, de la firma Mall & Retail, “es lo verdaderamente disruptivo”. Implicó la suma de 2,91 billones de pesos.

“Para una multilatina de alimentos, intensiva en operación industrial y expuesta estructuralmente a materias primas, ese nivel de ebitda no se explica solo por crecimiento, sino por una transformación profunda en eficiencia”, agregó el experto.

El Grupo Nutresa alzó vuelo en un año retador, en el que, si bien la economía colombiana creció en 2,6 por ciento, a punta de consumo, también estuvo sometida al vaivén de los precios internacionales de las materias primas que requiere para hacer la transformación industrial que antecede a la producción de alimentos.

Sus productos principales dependen de insumos agrícolas como el cacao, el café, el trigo, el azúcar, la leche, las carnes y las grasas, que permanecieron en medio de una volatilidad de precios procedente de varios frentes: tasa de cambio, generalmente en niveles marcados por la revaluación del peso, sumado a escenarios globales como los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, lo que al fin de cuentas termina afectando costos de producción, como el de los fertilizantes importados para uso en los cultivos, algo que impacta la elaboración de alimentos y le pasa factura al consumidor final.

Imagen de la campaña ‘El sabor de creer’ de Nutresa. Foto: Nutresa

La galleta de la fortuna

El esquema implementado en el holding que dirige Jaime Gilinski es el de un gobierno corporativo que debe moverse en un entorno altamente competitivo, lo que requiere velocidad en la toma de decisiones para el aprovechamiento de las oportunidades.

De ahí que el grupo empresarial aplicara el modelo de control accionario (se quedan con las inversiones en las que tienen la mayoría o toda la propiedad) y desplegara una obsesión por la rentabilidad, lo que a su vez exige foco en eficiencias. Las aplicaron en diversos peldaños de la cadena administrativa y productiva. Por ejemplo, en la simplificación organizacional, la disciplina en gastos administrativos y optimización de procesos. Con esos principios, pasaron a la compra directa a agricultores locales bajo estándares sostenibles para estabilizar el suministro.

Lograr eficiencias ha permitido el beneficio a los consumidores, como el de la reducción de precios en productos como la chocolatina Jet, lo que a su vez condujo a un crecimiento del 67 por ciento en ese componente del negocio de la compañía. Pero también diversificaron proveedores e invirtieron en innovación, la cual permitió introducir un helado funcional, agregándole proteína, o una barra de cereal elaborada sin colorantes ni sabores artificiales. Es decir, la galleta de la fortuna no proviene del azar, sino de poner las piezas que son en el engranaje organizacional para consolidar la transformación prevista.

Los significativos resultados de Nutresa en 2025 evidencian la evolución del negocio y las nuevas apuestas de crecimiento

En el Grupo Nutresa, la generalidad ha sido la combinación de un nuevo liderazgo con una hoja de ruta que busca la creación de valor. De ahí surge el llamado Proyecto Quantum, que implica decisiones estratégicas para el futuro cercano, en el cual la compañía proyecta un crecimiento del ebitda de entre 1,1 y 1,2 billones de dólares al cierre de 2026, lo que equivaldría a un margen entre el 18 y 20 por ciento de las ventas.

Para alcanzar esos objetivos, que ya comienzan a consolidarse este año, la toma de riesgos ha sido inevitable. En el primer trimestre, el ebitda del grupo llegó a 1,04 billones de pesos, con un crecimiento del 42,2 por ciento y un margen sobre las ventas del 20 por ciento.

Esta labor ha implicado saber elegir en un amplio universo de oportunidades y acertar en cada decisión. Así, el grupo empresarial optó por desinvertir en grandes compañías, como ocurrió con la venta de su participación accionaria en Estrella Andina, operadora de Starbucks en Colombia, equivalente al 30 por ciento, y con la salida de Bimbo Colombia, donde poseía el 40 por ciento de las acciones.

En contraste, el Grupo Nutresa apostó por sinergias que considera más eficientes, como la compra del 40 por ciento de Inversionista Alcora, propietaria de Productos Yupi, compañía colombiana de snacks salados con presencia en Colombia, Ecuador y Panamá. La operación responde, además, a su estrategia de adquirir el control para impulsar transformaciones, pues contempla elevar gradualmente su participación hasta el ciento por ciento.

Asamblea de Nutresa en Medellín Foto: Cortesía / Nutresa

Asumen altos riesgos

El crecimiento empresarial suele exigir audacia para asumir los riesgos asociados a decisiones inéditas, como señalan los académicos en las escuelas de negocios. El Grupo Nutresa lo demostró con una emisión de bonos por 2.000 millones de dólares en el mercado internacional, una operación que marcó el debut de una empresa latinoamericana en este tipo de transacciones y se convirtió en la mayor colocación corporativa realizada por una entidad no gubernamental colombiana.

Con más de 22.000 empleos generados en los mercados donde opera, la internacionalización del Grupo Nutresa cobra cada vez mayor relevancia. Los negocios fuera de Colombia ya representan el 40 por ciento de las ventas y en 2025 generaron ingresos por 8,3 billones de pesos, un crecimiento del 11,9 por ciento.

La tendencia se mantuvo en el primer trimestre de este año, cuando las ventas internacionales alcanzaron 517,9 millones de dólares, un aumento del 8,3 por ciento frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, al convertirlas a pesos colombianos, sumaron 1,9 billones, una disminución del 4,4 por ciento, explicada por la revaluación del 11,8 por ciento de la moneda nacional frente al dólar. Este efecto cambiario forma parte de los desafíos propios de una estrategia de expansión internacional.

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Por dentro y fuera del país

Dentro de los ocho segmentos de negocios que están en el portafolio del grupo empresarial, lo que más impulsa las ventas fuera del territorio nacional son los segmentos de galletas y snacks, además de pasta y café, que están creciendo a doble dígito en mercados exigentes como Chile, Ecuador y Perú.

Y las ventas en Colombia no se han quedado atrás, porque la apuesta corporativa es por una operación amplia, flexible, competitiva y global, lo que al fin de cuentas, por diversificación geográfica y de portafolio, permite cierto control de riesgos frente a las metas de aumentar el retorno de las inversiones.

En 2025, las ventas en el país llegaron a 12,3 billones de pesos, registrando un crecimiento del 9,9 por ciento, mientras que en los tres primeros meses de 2026, de las ventas totales que sumaron 5,2 billones de pesos, 3,3 billones se dieron en el mercado local.

Empaques con propósito. Foto: NUTRESA

Los analistas de casos empresariales que se vuelven objeto de estudio ya hablan de un cambio cultural en el manejo de una compañía como Nutresa, que, si bien durante años fue considerada como una holding bien administrada, ahora tiene un plus adicional: el nuevo gobierno corporativo mostró que aún había espacio para ir más allá de la estabilidad y llegar así a explorar el potencial de la empresa para incrementar rentabilidad sin sacrificar crecimiento.

De cara a 2026, la compañía mantiene su compromiso con el crecimiento rentable, la expansión de su presencia en los mercados y el fortalecimiento de sus iniciativas de optimización de costos y gastos, con el propósito de generar valor sostenible en el largo plazo. En esa línea estuvo el mensaje de Jaime Gilinski al presentar los resultados del primer trimestre en 2026: “Continuaremos invirtiendo en nuestras marcas con un firme compromiso con la innovación, la asequibilidad y la generación de valor sostenible a largo plazo”.