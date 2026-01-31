Formación

Entrenamiento estratégico para desarrollar el liderazgo que hoy necesitan las mujeres tomadoras de decisiones

Poder personal, presencia ejecutiva y bienestar, las claves del bootcamp ‘Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres’, que tendrá lugar el próximo 26 de febrero, en El Cubo de Colsubsidio, en Bogotá.

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 4:04 p. m.
“Muchas mujeres líderes han aprendido a desconectarse de su cuerpo para rendir, a normalizar el cansancio, el insomnio o la niebla mental como parte del precio del éxito. El verdadero liderazgo no se construye en guerra con la biología, sino en reconciliación con ella”, afirma Carlos Jaramillo, médico y líder latinoamericano en medicina funcional, autor bestseller, quien será el keynote speaker del bootcamp.
Hoy el mayor desafío del liderazgo femenino no es llegar a la cima, sino sostenerse sin perder claridad, bienestar ni propósito. En un entorno marcado por la presión permanente, la exposición pública y la exigencia de resultados inmediatos, liderar implica desarrollar habilidades que van más allá del conocimiento técnico.

En respuesta a ese desafío, el Círculo de Mujeres Semana Dinero lanza por primera vez el bootcamp presencial Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, una experiencia intensiva diseñada para entrenar competencias clave del liderazgo contemporáneo desde un enfoque práctico, riguroso y aplicable.

El liderazgo que se entrena

Con una trayectoria consolidada acompañando a mujeres empresarias, ejecutivas y directivas del país, el Círculo de Mujeres Semana Dinero apuesta por un formato presencial alineado con las demandas reales del entorno corporativo. El objetivo es claro: entregar herramientas concretas, accionables y medibles que puedan incorporarse en el corto plazo en la vida profesional y personal de las participantes.

El encuentro se realizará el 26 de febrero, en El Cubo de Colsubsidio, en Bogotá, y tendrá una duración de doce horas continuas, entre las 7:30 a.m. y las 7:30 p.m. No se trata de un evento inspiracional, sino de un entrenamiento estratégico orientado a fortalecer el poder personal, la presencia ejecutiva, la comunicación, la toma de decisiones y el bienestar como pilares de un liderazgo sostenible. Boletas disponibles en Tuboleta.

La jornada será conducida por Julita Barreto, mentora del ecosistema emprendedor e inversionista en las primeras temporadas de Shark Tank Colombia, y por Laura Anzola, periodista y creadora del podcast La Lupa, quienes guiarán las conversaciones y los espacios de reflexión a lo largo del día.

Economista y máster en marketing, con 25 años liderando equipos en más de 30 países, trabaja con líderes C-Level en procesos de posicionamiento y visibilidad estratégica. Abordará la marca ejecutiva como una herramienta para construir autoridad e influencia, sin perder autenticidad ni equilibrio personal y profesional.
“Hoy las organizaciones no necesitan solo líderes que entreguen resultados, sino mujeres con presencia, criterio y propósito. La manera como una líder gestiona su energía define no solo su carrera, sino el legado que construye”, señala Carmenza Alarcón, estratega en liderazgo y presencia ejecutiva, una de las cinco expertas que abordarán distintas dimensiones del liderazgo en el bootcamp del Círculo de Mujeres Semana Dinero Foto: Carmenza Alarcón

Expertos invitados

Uno de los ejes centrales del bootcamp será la salud y la longevidad femenina, un asunto cada vez más relevante en los espacios de alta dirección. Esta dimensión será liderada por Carlos Jaramillo, médico y referente latinoamericano en medicina funcional, autor bestseller y uno de los divulgadores de salud más influyentes de la región.

Jaramillo, quien será el keynote speaker del bootcamp, abordará cómo las decisiones cotidianas —relacionadas con el sueño, el estrés, la nutrición y la gestión emocional— inciden directamente en la capacidad de liderazgo y en la sostenibilidad del desempeño profesional. “Muchas mujeres líderes han aprendido a desconectarse de su cuerpo para rendir, a normalizar el cansancio, el insomnio o la niebla mental como parte del precio del éxito. El verdadero liderazgo no se construye en guerra con la biología, sino en reconciliación con ella”, afirma.

El entrenamiento contará también con la participación de cinco expertas que abordarán distintas dimensiones del liderazgo: Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero, trabajará el poder personal como eje de transformación; Carolina Angarita Barrientos, exdirectiva de Google y Discovery, profundizará en propósito, legado e impacto; Carmenza Alarcón, mentora internacional, desarrollará la marca y la presencia ejecutiva; Rita Karanauskas, experta en comunicación verbal y no verbal, analizará el peso de la primera impresión, y Esther Trujillo, directora de Presencia Internacional del Instituto Relacional de España, explorará el papel de las relaciones en la construcción de identidad.

La iniciativa está dirigida a mujeres que ejercen —o aspiran a ejercer— roles de liderazgo y que buscan ampliar su impacto, fortalecer su criterio y proyectar una presencia más sólida y auténtica. “Hoy las organizaciones no necesitan solo líderes que entreguen resultados, sino mujeres con presencia, criterio y propósito. La manera como una líder gestiona su energía define no solo su carrera, sino el legado que construye”, señala Carmenza Alarcón.

Iniciar 2026 con un liderazgo más claro, sólido y consciente no es un lujo. Es una decisión estratégica.

La boletería ya está disponible en Tuboleta. Puede consultar la agenda detallada y más información en Semana.com y en las redes del Círculo de Mujeres Semana Dinero.

Seis ‘speakers’, una jornada

Carlos Jaramillo, médico y líder latinoamericano en medicina funcional, autor bestseller

Taller: Longevidad femenina: cómo construirla a tiempo

Médico cirujano de formación y referente latinoamericano en medicina funcional. Autor de libros bestseller que ha acompañado a miles de personas en procesos de transformación de su salud. En su taller abordará la longevidad femenina no solo como un asunto de edad, sino como el resultado de decisiones tempranas: el sueño, la nutrición, el manejo del estrés y la salud hormonal son pilares fundamentales que determinan la calidad de vida de las mujeres.

Sandra Suárez, coach, mentora y presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero

Taller: Domina tu poder personal

Conferencista, mentora, coach y autora, tiene una trayectoria que cruza el servicio público, la alta dirección empresarial y el trabajo con quienes buscan crecer con propósito. Fue ministra y CEO de SEMANA. Tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. En su taller abordará el poder personal y las claves para liderar con claridad, influencia y bienestar en contextos de alta exigencia.

Carolina Angarita Barrientos, ex Head de Google Colombia, mentora de líderes y speaker

Taller: Llega al siguiente nivel de liderazgo

Luego de una exitosa carrera corporativa de más de 27 años en compañías como Google y Discovery, acompaña a líderes a construir impacto desde el propósito. Su taller invita a identificar la grandeza personal, redefinir el rol de liderazgo y proyectar un legado coherente con la historia, el talento y los desafíos de un entorno en constante cambio.

Rita Karanauskas, cazamentiras y experta en comunicación verbal y no verbal

Taller: El microsegundo que define nuestra vida

Especialista en lenguaje corporal, imagen y comunicación estratégica, en su intervención develará cómo nuestro cerebro primitivo escanea la postura, los gestos, la voz y la coherencia entre lo que se dice y lo que se expresa. Esta lectura que sucede en menos de una milésima de segundo determina de forma importante el éxito en la vida.

Carmenza Alarcón, estratega en liderazgo y presencia ejecutiva, conferencista internacional

Taller: Marca ejecutiva

Economista y máster en marketing, con 25 años liderando equipos en más de 30 países, trabaja con líderes C-Level en procesos de posicionamiento y visibilidad estratégica. Abordará la marca ejecutiva como una herramienta para construir autoridad e influencia, sin perder autenticidad ni equilibrio personal y profesional.

Esther Trujillo, directora de Presencia Internacional del Instituto Relacional de España

Taller: Relaciones que construyen identidad

Asesora de organizaciones y líderes en procesos de transformación cultural, es máster en Psicología y Coaching, especialista en ética, identidad y relaciones. Su participación propone una reflexión profunda sobre cómo las relaciones que construimos moldean nuestras decisiones y la forma en que ejercemos liderazgo en contextos complejos.

Noticias Destacadas