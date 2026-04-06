En un esfuerzo por impulsar la inclusión económica, el Instituto para la Economía Social (IPES) abrió en abril una nueva jornada de formación gratuita dirigida a vendedores informales y pequeños comerciantes en Bogotá.

La iniciativa busca brindar herramientas prácticas que permitan mejorar la competitividad, cumplir normas sanitarias y avanzar hacia procesos de formalización en la ciudad.

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Cursos gratis del IPES en abril para comerciantes y vendedores informales en Bogotá

Bogotá vuelve a poner en marcha una de sus estrategias más ambiciosas para fortalecer la economía popular: la formación gratuita dirigida a vendedores informales y comerciantes.

A través del Instituto para la Economía Social, el Distrito abrió en abril una nueva oferta de capacitación que busca mejorar las condiciones laborales de miles de personas que dependen del comercio en el espacio público.

Según lo que informa la página Bogotá. gov. com, la oferta de formación abierta por el IPES durante abril se concentra en tres grandes líneas que responden a necesidades concretas de la economía informal.

Por un lado, se encuentra el curso de manipulación de alimentos, orientado a que los vendedores cumplan con las normas sanitarias exigidas por la autoridad de salud y adopten prácticas seguras en la preparación y comercialización de productos.

Los cursos del Instituto para la Economía Social buscan impulsar la inclusión laboral y la formalización de la economía popular en la capital. Foto: Getty Images

A esta formación se suma la alfabetización digital y el curso de sistemas básicos, que busca acercar a los participantes al uso de herramientas tecnológicas como programas ofimáticos, navegación en internet y manejo de correos electrónicos.

Finalmente, la oferta incluye un taller de orientación para el trabajo enfocado en el desarrollo de competencias socioemocionales y habilidades laborales, con el objetivo de facilitar la inserción en oportunidades formales y mejorar las condiciones de empleabilidad.

Se trata de capacitaciones presenciales, con cupos limitados, que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad, como plazas de mercado y centros digitales.

Esta formación no solo apunta a mejorar habilidades, sino también a cumplir con requisitos normativos.

Cómo acceder a los cursos

Las inscripciones para los cursos gratuitos del Instituto para la Economía Social (IPES) estarán habilitadas durante abril o hasta completar los cupos disponibles.

El proceso puede realizarse de manera virtual a través de la plataforma oficial hemi.ipes.gov.co, donde se encuentran los formularios de cada programa

También puede ingresar al portal institucional del Instituto para la Economía Social, en la sección de formación y capacitación.

En algunos casos, el registro también puede complementarse de forma presencial en los puntos donde se dictan las clases, como plazas de mercado y centros digitales.

Quienes deseen acceder a la oferta deben estar inscritos en el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI), requisito clave para participar en las rutas de apoyo del Distrito.

IPES apuesta por inclusión social y laboral con formación para mejorar ingresos en Bogotá

El programa del IPES se enmarca en una política más amplia de fortalecimiento del tejido productivo de la economía informal en Bogotá.

El alcance de estos programas va más allá del aula. La formación tiene efectos directos en la calidad de vida de los participantes, al permitirles mejorar sus prácticas comerciales, aumentar ventas y acceder a redes de apoyo institucional.

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Además, estas iniciativas contribuyen a ordenar el espacio público, promover el cumplimiento de normas y fortalecer la convivencia en la ciudad, uno de los retos estructurales de Bogotá.

El enfoque también incluye a las familias de los vendedores, lo que amplía el impacto social y genera oportunidades intergeneracionales.