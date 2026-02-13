Liderazgo

Estas tres expertas entrenarán en Bogotá a la próxima generación de líderes

Sandra Suárez, Carolina Angarita y la española Esther Trujillo, conferencistas del Bootcamp Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres que se realizará el 26 de febrero, comparten sus perspectivas sobre los retos actuales del liderazgo femenino y las herramientas necesarias para sostenerlo en entornos de alta exigencia.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 2:37 p. m.
De izquierda a derecha se encuentran: Carolina Angarita exdirectora de Google Colombia; Sandra Suárez es mentora, coach y presidenta del Circulo de Mujeres Semana Dinero y Esther Trujillo es directora de Presencia Internacional del Instituto Relacional de España
Liderar hoy implica sostener la identidad cuando la exigencia aumenta, ejercer el poder personal con conciencia y tomar decisiones conectadas con el propósito, incluso en escenarios cambiantes. El liderazgo femenino atraviesa una transformación que invita a mirar hacia adentro y fortalecer la dimensión personal como base de cualquier resultado organizacional. Desde esa perspectiva parten las colombianas Sandra Suárez y Carolina Angarita, y la española Esther Trujillo, tres talleristas del bootcamp presencial Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, quienes coinciden en que dirigir requiere un trabajo interior tan disciplinado como la gestión misma.

El 26 de febrero, en El Cubo de Colsubsidio en Bogotá, el Círculo de Mujeres Semana Dinero realizará por primera vez este entrenamiento presencial para mujeres, una jornada orientada a fortalecer habilidades como la estrategia, la comunicación, el poder personal y el bienestar. La iniciativa busca acompañar a mujeres con alto potencial interesadas en expandir su gestión y ampliar su influencia en espacios de decisión.

Suárez es mentora, coach, autora y presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero; Angarita, exdirectora de Google Colombia y mentora de líderes; y Trujillo, directora de Presencia Internacional del Instituto Relacional de España. Desde sus trayectorias, plantean que el liderazgo contemporáneo demanda revisar la forma en que cada persona se relaciona consigo misma y con los demás.

“Esencialmente, el liderazgo es gestionar relaciones, impulsar e inspirar a otros, ofrecer un entorno de seguridad y libertad, y un futuro reconociendo a las personas tal y como son”, reflexiona Trujillo. En ese sentido, afirma que todo comienza con la capacidad de liderarse a uno mismo, ya que la manera en que un líder comprende sus emociones, creencias y legado incide directamente en su estilo de gestión.

Las transiciones profesionales, a su juicio, suelen retar esa base. “Es el momento de revisar lo que me ayuda como líder y lo que no. O quizá, lo que me está dificultando las relaciones con los demás. Es cuando se pone a prueba la identidad”.

Por otro lado, Suárez advierte que el poder personal se ha convertido en un tema prioritario dentro de las organizaciones. “Hoy muchas líderes tienen poder formal, aunque no siempre poder interno. Toman decisiones complejas, mientras enfrentan niveles crecientes de desgaste, duda y desconexión personal”. El liderazgo para ella es sostenible cuando se ejerce desde la coherencia y la responsabilidad emocional.

Entre las señales de alerta Sandra Suárez menciona la pérdida de orientación interna. “La líder sigue cumpliendo, decide desde la urgencia en lugar de hacerlo desde la convicción. Aparece el cansancio emocional, la dificultad para poner límites y una dependencia creciente de la validación externa”, señala. También advierte que la postergación de decisiones y la evasión de conversaciones difíciles son situaciones que pueden afectar la efectividad de los equipos.

Para Angarita, el propósito cumple una función estratégica dentro del liderazgo. “No hay resultado poderoso sin una conexión real con lo que nos importa; ahí entendemos que el propósito no es un discurso, sino una estrategia”. Según explica, cuando el trabajo se vincula con un significado personal, el impacto de la gestión se expande.

Ella invita a mirar más allá de los indicadores tradicionales. “Un líder cumple KPIs, uno grande impacta vidas, deja legado y huella. Todos tenemos una chispa de grandeza lista para ser liberada”.

Sobre el crecimiento profesional, subraya que el siguiente nivel responde a una definición individual. “No es lo que los demás dicen ni lo que la sociedad pide, es tu siguiente nivel”. Alcanzarlo sin perder autenticidad implica un proceso de autoconocimiento que permite actuar con mayor alineación.

El evento también contará con la participación de Carlos Jaramillo, médico y líder latinoamericano en medicina funcional y autor bestseller; Rita Karanauskas, experta en comunicación verbal y no verbal y análisis del lenguaje corporal; y Carmenza Alarcón, mentora en liderazgo y presencia ejecutiva, además de conferencista internacional.

El bootcamp se desarrollará entre las 7:30 a. m. y las 7:30 p. m., en el Cubo de Colsubsidio, en Bogotá, con una metodología enfocada en entender, cuestionar, practicar y accionar alrededor de temas asociados al liderazgo sostenible. La información sobre el evento y las conferencistas está disponible en las redes sociales del Círculo de Mujeres y en Semana.com.

Adquiera las boletas a través de Tuboleta. Para obtener un descuento, ingrese el código MUJERES durante el proceso de compra https://tuboleta.com/es/eventos/liderazgo-de-alto-impacto-para-mujeres

De izquierda a derecha se encuentran: Carolina Angarita exdirectora de Google Colombia; Sandra Suárez es mentora, coach y presidenta del Circulo de Mujeres Semana Dinero y Esther Trujillo es directora de Presencia Internacional del Instituto Relacional de España.

