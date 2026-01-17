Formación

Bootcamp Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres: un entrenamiento necesario sobre poder personal, presencia, comunicación y bienestar

De la mano de siete reconocidos conferencistas, el próximo 26 de febrero, en El Cubo de Colsubsidio en Bogotá, el Círculo de Mujeres Semana Dinero realizará por primera vez el bootcamp presencial Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, una experiencia práctica y experiencial para mujeres que quieren fortalecer su liderazgo personal y profesional.

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 2:14 p. m.
El bootcamp 'Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres' será el 26 de febrero en El Cubo de Colsubsidio de Bogotá, desde las 7:30 a.m.
El bootcamp 'Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres' será el 26 de febrero en El Cubo de Colsubsidio de Bogotá, desde las 7:30 a.m. Foto: A.P.I.

En un momento en el que cada vez más mujeres ocupan posiciones de alta decisión en empresas, corporaciones y organizaciones, el liderazgo femenino experimenta un punto de inflexión. El desafío ya no sólo consiste en conquistar espacios de poder, sino en sostener el liderazgo con claridad, equilibrio y sentido en entornos de alta exigencia.

Desde hace varios años, el Círculo de Mujeres Semana Dinero acompaña a líderes del país, tanto corporativas como empresariales, en su crecimiento personal y profesional, creando espacios de formación, conversación y conexión de alto nivel. Este año, y por primera vez, esta comunidad presenta el bootcamp presencial Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, diseñado para entrenar habilidades clave, como la estrategia, la comunicación, el poder personal y el bienestar como pilares de un liderazgo sostenible y consciente. Las entradas están disponibles desde ya en este link de Tuboleta.

La iniciativa nace con el propósito de acompañar a mujeres con alto potencial de liderazgo que buscan expandir su gestión, fortalecer su influencia y maximizar su impacto.

Más que un evento inspiracional, se trata de un espacio de trabajo personal y estratégico. La metodología invita a entender, cuestionar, practicar y accionar, abordando temas que rara vez se entrenan de manera formal, pero que hoy son determinantes para ejercer el liderazgo con impacto y sostenibilidad: propósito, poder personal, presencia ejecutiva, voz, comunicación estratégica, primera impresión, relaciones y bienestar.

La jornada será conducida por Julita Barreto, mentora del sector emprendedor e inversionista en las primeras temporadas de Shark Tank Colombia, y Laura Anzola, periodista y creadora del podcast La Lupa.

El entrenamiento estará liderado por Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero y mentora en poder personal; Carlos Jaramillo, médico y líder latinoamericano en medicina funcional, autor bestseller; Carolina Angarita Barrientos, ex Head de Google, mentora de líderes y conferencista internacional; Rita Karanauskas, experta en comunicación verbal y no verbal y análisis del lenguaje corporal; Carmenza Alarcón, mentora en liderazgo y presencia ejecutiva y conferencista internacional; Mariajosé Quiceno, vicepresidenta de Reputación de Bancolombia, autora bestseller y speaker; y Esther Trujillo, directora de Presencia Internacional del Instituto Relacional de España y experta en ética, identidad y relaciones.

El liderazgo no crece por inercia. Se entrena. Es la premisa para iniciar 2026 con dirección, presencia y herramientas concretas, en un entorno empresarial y corporativo que exige resultados inmediatos y una disponibilidad permanente.

Conozca más sobre esta jornada a través de las redes sociales del Círculo de Mujeres y de Semana.com, en donde se compartirá información sobre el desarrollo del evento, los conferencistas invitados y demás detalles de esta experiencia formativa.

Boletería disponible en este link de Tuboleta.com. Bootcamp Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres. 26 de febrero, El Cubo de Colsubsidio, Bogotá, de 7:30 a.m. a 7:30 p.m.

