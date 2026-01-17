Bootcamp Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres: un entrenamiento necesario sobre poder personal, presencia, comunicación y bienestar

En un momento en el que cada vez más mujeres ocupan posiciones de alta decisión en empresas, corporaciones y organizaciones, el liderazgo femenino experimenta un punto de inflexión. El desafío ya no sólo consiste en conquistar espacios de poder, sino en sostener el liderazgo con claridad, equilibrio y sentido en entornos de alta exigencia.

Desde hace varios años, el Círculo de Mujeres Semana Dinero acompaña a líderes del país, tanto corporativas como empresariales, en su crecimiento personal y profesional, creando espacios de formación, conversación y conexión de alto nivel. Este año, y por primera vez, esta comunidad presenta el bootcamp presencial Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, diseñado para entrenar habilidades clave, como la estrategia, la comunicación, el poder personal y el bienestar como pilares de un liderazgo sostenible y consciente. Las entradas están disponibles desde ya en este link de Tuboleta.

La iniciativa nace con el propósito de acompañar a mujeres con alto potencial de liderazgo que buscan expandir su gestión, fortalecer su influencia y maximizar su impacto.

Más que un evento inspiracional, se trata de un espacio de trabajo personal y estratégico. La metodología invita a entender, cuestionar, practicar y accionar, abordando temas que rara vez se entrenan de manera formal, pero que hoy son determinantes para ejercer el liderazgo con impacto y sostenibilidad: propósito, poder personal, presencia ejecutiva, voz, comunicación estratégica, primera impresión, relaciones y bienestar.

La jornada será conducida por Julita Barreto, mentora del sector emprendedor e inversionista en las primeras temporadas de Shark Tank Colombia, y Laura Anzola, periodista y creadora del podcast La Lupa.

El entrenamiento estará liderado por Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero y mentora en poder personal; Carlos Jaramillo, médico y líder latinoamericano en medicina funcional, autor bestseller; Carolina Angarita Barrientos, ex Head de Google, mentora de líderes y conferencista internacional; Rita Karanauskas, experta en comunicación verbal y no verbal y análisis del lenguaje corporal; Carmenza Alarcón, mentora en liderazgo y presencia ejecutiva y conferencista internacional; Mariajosé Quiceno, vicepresidenta de Reputación de Bancolombia, autora bestseller y speaker; y Esther Trujillo, directora de Presencia Internacional del Instituto Relacional de España y experta en ética, identidad y relaciones.

El liderazgo no crece por inercia. Se entrena. Es la premisa para iniciar 2026 con dirección, presencia y herramientas concretas, en un entorno empresarial y corporativo que exige resultados inmediatos y una disponibilidad permanente.

Conozca más sobre esta jornada a través de las redes sociales del Círculo de Mujeres y de Semana.com, en donde se compartirá información sobre el desarrollo del evento, los conferencistas invitados y demás detalles de esta experiencia formativa.

Boletería disponible en este link de Tuboleta.com. Bootcamp Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres. 26 de febrero, El Cubo de Colsubsidio, Bogotá, de 7:30 a.m. a 7:30 p.m.