Día Internacional de la Mujer

De la participación a la influencia: el liderazgo femenino sigue ampliando su impacto en los espacios de poder

En el Día Internacional de la Mujer, el Círculo de Mujeres Semana Dinero pone en perspectiva el avance del liderazgo femenino en los escenarios donde se toman las decisiones que mueven al país, desde la política a la alta dirección empresarial.

Yenny Rodríguez Barajas

7 de marzo de 2026, 9:00 a. m.
El Círculo de Mujeres Semana Dinero impulsa el liderazgo femenino en Colombia con espacios de formación, conexión y visibilidad y encuentros de alto nivel que fortalecen la influencia y la proyección de las mujeres líderes.
En Colombia, el Día Internacional de la Mujer es también una conmemoración a la participación creciente de las mujeres en espacios de poder, incluida la política, y a su liderazgo estratégico que eleva a las organizaciones.

Solo en el Congreso de la República, la participación de las mujeres ha crecido 18,75 puntos porcentuales desde 2006 hasta hoy. En el actual periodo, el 29 por ciento de las curules son ocupadas por ellas, la cifra más alta registrada hasta el momento, lo que implica voz, voto e incidencia real en la construcción de reformas y agendas que impactan el desarrollo nacional y regional. Y en la contienda por la presidencia de Colombia, cuatro mujeres están compitiendo formalmente en consultas y precandidaturas reconocidas por los partidos.

En el sector empresarial las cifras son alentadoras. Según la Encuesta de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), que la Andi acaba de publicar y que recoge las respuestas de 204 de sus empresas afiliadas, la participación de las mujeres en cargos de primer nivel pasó del 33 por ciento en 2019 al 39 por ciento en 2026, mientras que su participación en juntas directivas aumentó del 25 al 38 por ciento en el mismo periodo. Así mismo, el 80,4 por ciento de las empresas encuestadas cuenta con una política DEI estructurada y el 64,7 por ciento desarrolla acciones específicas en equidad de género. La diversidad, muestran los datos de la Andi, dejó de ser discurso para convertirse en estrategia competitiva.

“Hoy vemos más mujeres influyendo de manera decisiva en la gestión empresarial, social y medioambiental del país. Hablamos de impacto real, de visión estratégica y de decisiones que trascienden”, afirma Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero, una comunidad que nació hace cuatro años para fortalecer la proyección, la gestión y la influencia de empresarias y líderes corporativas en posiciones C-Level.

