De la participación a la influencia: el liderazgo femenino sigue ampliando su impacto en los espacios de poder

En Colombia, el Día Internacional de la Mujer es también una conmemoración a la participación creciente de las mujeres en espacios de poder, incluida la política, y a su liderazgo estratégico que eleva a las organizaciones.

Solo en el Congreso de la República, la participación de las mujeres ha crecido 18,75 puntos porcentuales desde 2006 hasta hoy. En el actual periodo, el 29 por ciento de las curules son ocupadas por ellas, la cifra más alta registrada hasta el momento, lo que implica voz, voto e incidencia real en la construcción de reformas y agendas que impactan el desarrollo nacional y regional. Y en la contienda por la presidencia de Colombia, cuatro mujeres están compitiendo formalmente en consultas y precandidaturas reconocidas por los partidos.

En el sector empresarial las cifras son alentadoras. Según la Encuesta de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), que la Andi acaba de publicar y que recoge las respuestas de 204 de sus empresas afiliadas, la participación de las mujeres en cargos de primer nivel pasó del 33 por ciento en 2019 al 39 por ciento en 2026, mientras que su participación en juntas directivas aumentó del 25 al 38 por ciento en el mismo periodo. Así mismo, el 80,4 por ciento de las empresas encuestadas cuenta con una política DEI estructurada y el 64,7 por ciento desarrolla acciones específicas en equidad de género. La diversidad, muestran los datos de la Andi, dejó de ser discurso para convertirse en estrategia competitiva.

“Hoy vemos más mujeres influyendo de manera decisiva en la gestión empresarial, social y medioambiental del país. Hablamos de impacto real, de visión estratégica y de decisiones que trascienden”, afirma Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero, una comunidad que nació hace cuatro años para fortalecer la proyección, la gestión y la influencia de empresarias y líderes corporativas en posiciones C-Level.

Espacios como el Círculo de Mujeres Semana Dinero impulsan el desarrollo del liderazgo femenino en Colombia. En 2025 contó con 185 líderes que lograron conexiones de alto valor, reconocimiento nacional e incidencia a través de contenidos editoriales de calidad y formación para potenciar su productividad, influencia y marca personal. Este mes comienza su nueva cohorte, que se extenderá hasta febrero de 2027.

Para una de sus afiliadas, Claudia Sterling, exvicepresidenta corporativa de Femsa Salud, hacer parte de esta red ha significado reafirmar su propósito: “El poder trae consigo mucha soledad. Aquí compartimos lo que nos inspira y lo que nos reta. Es un espacio para aportar, aprender y fortalecer nuestra marca personal”.

Esa visión se traduce en experiencias de formación y conexión diseñadas para elevar el liderazgo. “Creamos espacios de relacionamiento y crecimiento en los que se comparten experiencias reales y se fortalecen redes de confianza. Es liderazgo con propósito”, explica Juliana Palacio, directora del Círculo de Mujeres Semana Dinero.

Desde el sector empresarial, Luz Elena Kassab, socia fundadora y CCO de W&L Worldwide Trading, destaca el valor colectivo de esta comunidad: “Ha sido un antes y un después. Entendí que el liderazgo no se demuestra solo con resultados, sino compartiendo procesos y construyendo con nuestros equipos”.

Este Día de la Mujer es una celebración de la participación que evoluciona hacia una mayor influencia y del liderazgo que encuentra en la comunidad su mayor fortaleza.