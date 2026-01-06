Salud

El extraño hábito que le hace daño, pero su cerebro lo usa para mantenerlo vivo

La psicología explica por qué ciertos comportamientos que generan daño no son fallas de carácter, sino respuestas del cerebro ante amenazas percibidas.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Salud
6 de enero de 2026, 5:20 p. m.
El cerebro humano puede generar hábitos dañinos como estrategia de supervivencia, según expertos en psicología evolutiva.
El cerebro humano puede generar hábitos dañinos como estrategia de supervivencia, según expertos en psicología evolutiva. Foto: Getty Images

Hábitos que parecen autodestructivos pueden cumplir una función inesperada: protegernos. Expertos en neurociencia y psicología sostienen que el cerebro prioriza la supervivencia antes que el bienestar, incluso cuando eso implica conductas que hoy resultan perjudiciales.

Los alimentos antiinflamatorios que debe incluir en su dieta para cumplir sus propósitos de salud en 2026

Cuando dañarte parece una estrategia de supervivencia: ¿qué dice la ciencia?

Aunque pueda sonar paradójico, ciertos comportamientos que comúnmente consideramos “dañinos” o irracionales, como postergar tareas importantes, evitar relaciones sociales o incluso provocarse pequeños daños físicos, podrían estar íntimamente ligados a mecanismos de supervivencia profundamente arraigados en el cerebro.

Según el psicólogo clínico Charlie Heriot-Maitland, de la Universidad de Stanford, estas conductas no son simples hábitos negativos, sino respuestas adaptativas que emergen para reducir la exposición a amenazas impredecibles.

De a cuerdo a lo que se registra en el artículo de Infosalus, Heriot-Maitland explica en su libro Controlled Explosions in Mental Health, que el cerebro humano no está diseñado principalmente para buscar bienestar o felicidad, sino para garantizar la supervivencia ante posibles peligros.

Salud

“Gustavo Petro es para el sector salud lo contrario al rey Midas, todo lo que toca lo destruye”: Pacientes Colombia advierte duro 2026

Salud

La juventud no es un divino tesoro: la edad en la que se alcanza la felicidad, según el neurocientífico Fabricio Ballarini

Salud

Investigación explora qué sucede cuando las personas enfrentan obstáculos en sus objetivos: estas son sus conclusiones

Salud

Los alimentos antiinflamatorios que debe incluir en su dieta para cumplir sus propósitos de salud en 2026

Tecnología

Expertos advierten sobre tecnología peligrosa en juguetes que podrían causar daños irreversibles en la vista de los niños

Salud

OMS recuerda que la covid-19 sigue causando muertes y recomienda volver a vacunar a grupos de riesgo al cumplirse seis años de la pandemia

Salud

Pacientes de Nueva EPS sufren otro golpe: Medicarte se suma a Colsubsidio y también suspende la entrega de medicamentos

Salud

Cena navideña: estos son los efectos que tiene comer en exceso el 24 de diciembre en el cerebro

Tecnología

La razón por la que al ver una cortadura en la piel de otra persona en videos, nuestro cuerpo también la percibe

Tecnología

La revolución que plantea la neurotecnología: “Ya estamos en la ciencia ficción”

En ese marco, el cerebro prefiere enfrentar una amenaza interna conocida, incluso si provoca malestar, que exponerse a una situación externa incierta.

Por eso, conductas como la procrastinación o el aislamiento pueden surgir como formas de “daño controlado”, una manera de ensayar, anticipar o reducir el impacto de posibles fracasos, rechazos o pérdidas que el individuo percibe como amenazas.

Este enfoque sugiere que detrás de lo que llamamos autosabotaje hay un sistema de alarma evolutivo que, aunque útil en contextos de supervivencia real, hoy puede manifestarse en hábitos que perjudican el bienestar psicológico y social de las personas.

La presencia de microplásticos en el cerebro humano y otros órganos vitales subraya la urgencia de abordar la contaminación por plásticos como una crisis de salud pública.
Comportamientos autodestructivos a veces reflejan mecanismos cerebrales diseñados para enfrentar amenazas y mantenernos “a salvo”. Foto: Getty Images

Mecanismos cerebrales y cómo romper el ciclo dañino

Desde una perspectiva evolutiva, el cerebro humano ha desarrollado sensores de amenaza altamente sensibles, que históricamente ayudaron a nuestros antepasados a detectar peligros y responder rápidamente para mantenerse con vida. Este sistema de alerta sigue activo, incluso cuando las amenazas ya no son físicas o inminentes, sino sociales o emocionales. El resultado es que el cerebro interpreta situaciones complejas o impredecibles como riesgos, y responde con estrategias conocidas —aunque nocivas— para mantener un sentido de control.

Según Heriot-Maitland, estos patrones de comportamiento se pueden vincular a experiencias vitales difíciles, como traumas o exposiciones tempranas a situaciones de estrés, donde el cerebro aprende que ciertas conductas que ayudan a minimizar el dolor esperado.

A pesar de que estas respuestas pueden aliviar temporalmente la ansiedad, también pueden convertirse en profecías autocumplidas, reforzando creencias de incapacidad o rechazo.

Café y medicamentos, una de las combinaciones que conviene evitar, según expertos

De acuerdo a o que indica el especialista, romper este ciclo requiere más que fuerza de voluntad.

El autor propone que la autocompasión y la conciencia del propio comportamiento son pasos fundamentales para reconfigurar hábitos dañinos.

En lugar de castigarse por actuar de forma autodestructiva, aprender a reconocer la función protectora que esas acciones cumplieron en el pasado puede ser el primer paso para sustituirlas por respuestas más saludables y adaptativas.

Más de Salud

El cerebro es un órgano vital para el cuerpo.

El extraño hábito que le hace daño, pero su cerebro lo usa para mantenerlo vivo

.

“Gustavo Petro es para el sector salud lo contrario al rey Midas, todo lo que toca lo destruye”: Pacientes Colombia advierte duro 2026

Cómo lograr la felicidad con un estilo de vida saludable

La juventud no es un divino tesoro: la edad en la que se alcanza la felicidad, según el neurocientífico Fabricio Ballarini

Reconocer cuándo la ansiedad cruza la frontera hacia un trastorno puede ser fundamental para buscar el tratamiento adecuado.

Investigación explora qué sucede cuando las personas enfrentan obstáculos en sus objetivos: estas son sus conclusiones

Aceite de oliva

Los alimentos antiinflamatorios que debe incluir en su dieta para cumplir sus propósitos de salud en 2026

"Un juguete seguro para un niño de 10 años puede ser peligroso para uno de cinco", explicó el experto.

Expertos advierten sobre tecnología peligrosa en juguetes que podrían causar daños irreversibles en la vista de los niños

EE.UU.

OMS recuerda que la covid-19 sigue causando muertes y recomienda volver a vacunar a grupos de riesgo al cumplirse seis años de la pandemia

Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS

Pacientes de Nueva EPS sufren otro golpe: Medicarte se suma a Colsubsidio y también suspende la entrega de medicamentos

Los problemas para la entrega de medicamentos del nuevo distribuidor Disfarma de la Nueva EPS. Foto Jorge Orozco.

MinSalud defiende nueva medida de control de entrega de medicamentos y asegura que no afecta la dispensación ni la atención médica

Tomar 325 mg de aspirina al día puede proteger el corazón en algunos casos, pero también aumenta el riesgo de sangrado interno.

Esto es lo que sucede en su organismo si toma 325 miligramos de aspirina por día: estos son los riesgos

Noticias Destacadas