Los alimentos antiinflamatorios que debe incluir en su dieta para cumplir sus propósitos de salud en 2026

Frutas, verduras, grasas saludables y especias pueden reducir la inflamación crónica y disminuir riesgos de enfermedades.

Redacción Salud
5 de enero de 2026, 6:57 p. m.
El aceite de oliva extra virgen, rico en compuestos antiinflamatorios, es clave para una dieta que protege la salud.
La inflamación crónica aumenta el riesgo de enfermedades graves, pero ciertos alimentos pueden ayudar a controlarla.

Cómo la dieta puede modular la inflamación y proteger tu salud

La inflamación es una respuesta inmunológica natural y necesaria para combatir infecciones y reparar tejidos después de lesiones.

Sin embargo, cuando este mecanismo se activa de manera persistente, aunque no haya una amenaza real, puede volverse crónica y contribuir al desarrollo de enfermedades complejas como Alzheimer, diabetes tipo 2, artritis y cardiopatías.

Esta transición de defensa a daño está estrechamente vinculada no solo con factores como el estrés, el sueño o el ejercicio, sino con lo que comemos cada día.

Comer alimentos altamente procesados, con azúcares añadidos y grasas poco saludables favorece respuestas inflamatorias prolongadas; en cambio, una alimentación rica en nutrientes antiinflamatorios puede servir como una herramienta preventiva de impacto clínico real, como lo indica el George Washington University Hospital

La idea de “combatir” la inflamación mediante la dieta no es nueva, pero sí está cada vez más respaldada por estudios científicos.

Por ejemplo, investigaciones del Harvard T. H. Chan School of Public Health han demostrado que ciertos grupos de alimentos están asociados con niveles más bajos de marcadores inflamatorios en la sangre, como la proteína C reactiva, y con menores riesgos de enfermedades crónicas.

En este contexto, el blog del George Washington University Hospital presenta una lista de diez alimentos que pueden incorporarse con facilidad al repertorio diario para modular la respuesta inflamatoria.

Brócoli
El brócoli, con su compuesto sulforafano, es un aliado natural para reducir la inflamación y fortalecer el organismo. Foto: Getty Images

Alimentos con respaldo científico que ayudan a controlar la inflamación

El patrón que emerge de la evidencia científica coincide con dietas como la mediterránea: predominio de frutas, verduras, grasas saludables y fuentes de proteínas ricas en compuestos bioactivos antiinflamatorios.

Entre los alimentos señalados como beneficiosos están las bayas, tales como fresas, arándanos y frambuesas, que son ricas en antocianinas y otros antioxidantes capaces de contrarrestar el estrés oxidativo y modular la inflamación a nivel celular, según lo indica el George Washington University Hospital

Los pescados grasos, como el salmón, aportan ácidos grasos omega‑3, que han sido asociados repetidamente con reducciones en marcadores inflamatorios y menores riesgos de enfermedades cardiovasculares.

Las verduras crucíferas tipo brócoli, col rizada o coles de Bruselas, contienen sulforafano, un compuesto con actividad antiinflamatoria respaldado tanto por estudios in vitro como por análisis epidemiológicos.

También se destaca el aguacate, fuente de grasas monoinsaturadas y vitamina E; el tomate, rico en licopeno con efectos antioxidantes; y las nueces, que aportan grasas saludables y micronutrientes que favorecen un perfil inflamatorio más equilibrado.

El té verde, por su parte, es una bebida con alto contenido de catequinas, polifenoles con actividad antioxidante y antiinflamatoria, cuyo consumo regular ha sido vinculado a menor riesgo de obesidad y enfermedades crónicas relacionadas con procesos inflamatorios.

Según el George Washington University Hospital, el aceite de oliva extra virgen provee oleocantal, un compuesto que en estudios clínicos funciona de manera similar a medicamentos antiinflamatorios leves.

Finalmente, las naranjas y la cúrcuma completan este grupo de alimentos al aportar vitamina C, flavonoides y curcumina, respectivamente, todos reconocidos por su potencial para reducir la inflamación y apoyar la función inmunológica.

La alerta del cuerpo que se ignora. Este es el síntoma con más consultas médicas: “No aguantemos sin entender qué lo causa”

Incorporar estos alimentos de manera habitual no garantiza la ausencia total de inflamación, un proceso biológico complejo y multifactorial, pero sí puede ser una estrategia basada en evidencia para reducción del riesgo de inflamación crónica y sus complicaciones cuando se combina con un estilo de vida saludable.

Para cualquier cambio de dieta relevante, siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud que pueda adaptar las recomendaciones a cada caso individual.

