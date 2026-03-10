Ángel Barajas, el cucuteño que puso la gimnasia colombiana en los ojos del mundo

La Copa del Mundo de Gimnasia Artística disputada en Bakú volvió a confirmar algo que en el deporte colombiano ya se empieza a asumir como una certeza: Ángel Barajas no es solo un atleta destacado, es el rostro de una nueva generación que está cambiando la historia de la gimnasia en el país.

El joven, oriundo de Norte de Santander se colgó recientemente una medalla de oro en barras paralelas y otra de bronce en barra fija, resultados que ratifican su lugar entre los mejores gimnastas del circuito internacional y que, más allá del resultado puntual, consolidan un proceso que ha venido creciendo con fuerza en los últimos años.

A sus 19 años, Barajas representa una de las apuestas más prometedoras del deporte colombiano. Su nombre comenzó a sonar con fuerza desde categorías juveniles, cuando logró destacarse en campeonatos internacionales por su precisión técnica, su potencia en los aparatos y una capacidad competitiva poco común para su edad. Desde entonces, su carrera ha sido una constante suma de logros que hoy lo ubican como uno de los referentes del alto rendimiento en la gimnasia artística.

A sus 19 años, Barajas representa una de las apuestas más prometedoras del deporte colombiano. Foto: AP

Su irrupción definitiva llegó al colgarse una medalla olímpica en los Juegos de París, un hecho histórico que marcó un punto de inflexión para esta disciplina en Colombia. Nunca antes un gimnasta colombiano había subido al podio olímpico, y ese resultado no sólo elevó el perfil de Barajas, sino que también abrió una conversación nacional sobre el potencial que existe en un deporte que durante años permaneció en segundo plano frente a otras disciplinas.

Pero detrás de ese éxito hay una historia de disciplina y formación que comenzó desde muy temprano. Barajas inició su camino en la gimnasia siendo apenas un niño, cuando sus entrenadores descubrieron en él condiciones físicas excepcionales para el deporte. Con el paso del tiempo, esas condiciones se transformaron en una rutina exigente de entrenamiento, viajes, competencias y sacrificios que hoy se reflejan en su madurez deportiva.

Primera gran subasta de arte en Bogotá: obras desde 100.000 pesos

Quienes han seguido de cerca su carrera destacan no solo su talento natural, sino también su fortaleza mental. En varias oportunidades ha demostrado su capacidad para sobreponerse a errores o caídas durante la competencia, una cualidad que en la gimnasia artística suele marcar la diferencia entre una buena actuación y una actuación memorable.

“Siempre salgo a competir pensando en hacer mi mejor rutina y dejar el nombre de Colombia en alto”, ha señalado el atleta en distintas entrevistas, una frase que resume el espíritu con el que afronta cada desafío.

Sus entrenadores también han sido claves en ese proceso. Desde la base formativa hasta el alto rendimiento, Barajas ha contado con un equipo técnico que apuesta por su desarrollo a largo plazo, entendiendo que el talento debe ir acompañado de un trabajo meticuloso en técnica, preparación física y control emocional. Ese acompañamiento ha sido determinante para que el joven gimnasta se consolide en un circuito internacional altamente competitivo.

Sus entrenadores también han sido claves en ese proceso. Desde la base formativa hasta el alto rendimiento, Barajas ha contado con un equipo técnico que apuesta por su desarrollo a largo plazo, entendiendo que el talento debe ir acompañado de un trabajo meticuloso en técnica, preparación física y control emocional. Foto: Olimpicocol.

De Colombia para el mundo

Para el deporte colombiano, su ascenso tiene un significado que va más allá de las medallas. Durante décadas, la gimnasia artística fue una disciplina con pocos focos de atención y limitadas oportunidades de desarrollo. El impacto de Barajas, sin embargo, ha contribuido a cambiar esa percepción.

Hoy su nombre aparece como referencia para niños y jóvenes que comienzan a entrenar en gimnasios de distintas regiones del país soñando con seguir sus pasos.

Desde el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Gimnasia también se ha destacado su papel como inspiración para las nuevas generaciones. Programas de apoyo al alto rendimiento han acompañado su proceso, entendiendo que figuras como Barajas no solo representan resultados deportivos, sino también una oportunidad para fortalecer la base de la disciplina en Colombia.

Aria Vega y Falabella presentan una colección inspirada en la energía de los festivales

En ese sentido, su historia se conecta con un fenómeno más amplio: la aparición de una nueva camada de atletas colombianos que compiten de tú a tú con las potencias deportivas del mundo. Gimnastas, ciclistas, patinadores y atletas de distintas disciplinas que, gracias a procesos formativos más sólidos y a una mayor exposición internacional, están ampliando el mapa del deporte nacional.

Ángel Barajas encarna precisamente ese momento. Cada competencia en la que participa, cada podio al que sube y cada rutina que ejecuta frente a los jueces internacionales contribuyen a construir una narrativa distinta para la gimnasia colombiana. Una narrativa en la que el talento local ya no aparece como una excepción, sino como una promesa que empieza a consolidarse.

En medio de un calendario internacional cada vez más exigente, el joven gimnasta sigue sumando experiencia y resultados. Pero más allá de lo que depare el futuro competitivo, su historia ya cumple un papel fundamental: demostrar que desde Colombia también se pueden formar atletas capaces de competir entre los mejores del mundo y abrir el camino para quienes vienen detrás.