Oro para Ángel Barajas en el Mundial de Gimnasia: video de su magistral rutina en Azerbaiyán

Dos años después de haberse colgado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, el cucuteño vuelve a hacer historia.

Sebastián Clavijo García

7 de marzo de 2026, 7:55 a. m.
Ángel Barajas, gimnasta colombiano
Ángel Barajas, gimnasta colombiano Foto: Getty Images

El colombiano Ángel Barajas se está convirtiendo en un referente mundial de la gimnasia. Este sábado se coronó campeón mundial en la modalidad de barras paralelas, haciendo una magistral rutina que rozó la perfección.

Dos años después de haber conquistado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París-2024, Barajas dice presente en la Copa del Mundo y consigue un resultado histórico para el deporte nacional.

Y es que este es su primer oro mundialista en la máxima categoría de la gimnasia. Hasta ahora tenía cuatro medallas de plata y tres de bronce en distintas modalidades, lo que constituye un paso más hacia las próximas olimpiadas.

Pero la alegría no se detiene allí. Ángel Barajas podría alcanzar otra medalla de oro en la barra fija, misma disciplina que le permitió colgarse la plata en París y en la que es uno de los máximos favoritos.

En caso de subirse al podio, el cucuteño cerrará un fin de semana de ensueño en esta válida de la Copa del Mundo realizada en la ciudad de Bakú (Azerbaiyán).

Victoria contundente de Ángel Barajas

A sus 19 años de edad, Ángel Barajas ya es capaz de plantarle cara a gimnastas experimentados de todo el mundo.

El colombiano clasificó a la final de barras paralelas en el quinto lugar y no parecía tener muchas opciones de pelear por el oro, sin embargo, mostró convicción sobre el aparato y superó por un buen margen a sus más inmediatos rivales.

El puntaje acumulado entre los jueces fue de 14.600 puntos, por encima de los 14.200 del japonés Wataru Tanigawa y los 14.000 del australiano Jesse Moore.

Una vez terminó su ejercicio sobre las barras, Barajas agradeció al cielo y recibió la felicitación de su entrenador, el también colombiano Jairo Ruiz, quien lo viene acompañando en este proceso para convertirse en una estrella a nivel internacional.

22 February 2026, Brandenburg, Cottbus: Gymnastics: World Cup, Lausitz-Arena, decision high bar men: Angel Barajas from Colombia performs his final routine on high bar. Photo: Frank Hammerschmidt/dpa (Photo by Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images)
Ángel Barajas, medallista de oro en el Mundial de Gimnasia en Bakú. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La gimnasia colombiana está avanzando a pasos agigantados, un deporte que no solía ser considerado como una fortaleza por el Comité Olímpico.

Ángel Barajas, en una reciente entrevista con SEMANA, manifestó cuál es el objetivo para este ciclo olímpico que ya se encuentra en marcha. “Estamos centrados en clasificar a los juegos de Los Ángeles con el equipo completo. Esperemos que se nos dé. El equipo que viene ahorita está muy fuerte, todos estamos entrenando muy fuerte”, indicó.

Con este nivel competitivo, el cucuteño se erige como una gran oportunidad de medalla para Colombia y enciende la ilusión de mejorar lo hecho en París-2024.

