Ángel Barajas sigue imparable: logra nueva medalla de oro en Copa Mundo de gimnasia

El colombiano Ángel Barajas brilló en la quinta parada de la Copa Mundo de Gimnasia Artística que se disputó en Osijek, Croacia. El medallista olímpico de París 2024 logró dos podios en la competencia, uno de ellos dorado.

Este domingo, el cucuteño se consagró en la final de barras paralelas al subir a lo más alto del podio con un puntaje de 14.866, superando al estadounidense Donnell Whittenburg (14.600) y el turco Ferhat Arican (14.333).

En su segunda definición de la jornada de cierre, se colgó el bronce en suelo balcánico en la modalidad de barra fija. Barajas alcanzó el tercer lugar con 14.833 puntos, superado solo por Chia Hung Tang, de Taipei, y Milad Karimi, de Kazajistán.

Ángel Barajas, gimnasta colombiano Foto: Getty Images

El bicampeón del certamen, que hace parte del programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte, llegó a siete podios en la Copa del Mundo 2026: empezó la temporada con plata en Cottbus; luego fue oro y bronce en Baku y venía de dos platas en Antalya.

El balance positivo para la selección Colombia en la quinta parada de la Copa Mundo se extendió gracias a Jorman Rodríguez, que finalizó en el séptimo lugar de barras paralelas con un puntaje de 13.633, mientras Camilo Vera finalizó quinto en barra fija (14.366).

Avance de la gimnasia

La gimnasia colombiana está avanzando a pasos agigantados, un deporte que no solía ser considerado como una fortaleza por el Comité Olímpico.

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Ángel Barajas, en una reciente entrevista con SEMANA, manifestó cuál es el objetivo para este ciclo olímpico que ya se encuentra en marcha. “Estamos centrados en clasificar a los juegos de Los Ángeles con el equipo completo. Esperemos que se nos dé. El equipo que viene ahorita está muy fuerte, todos estamos entrenando muy fuerte”, indicó.

También se refirió a la importancia de la medalla de plata en los Olímpicos de París en su vida.“Eso me ha ayudado a ser mucho más organizado, con lo que es el tiempo, sobre los espacios”, dijo.

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“Un cambio ha sido, de verdad, de mucha bendición, tanto personal como familiar”, aseguró.

Hoy, al ver el metal, siente “motivación, para seguir entrenando fuerte, para cumplir con las nuevas expectativas, para seguir cumpliendo sueños y metas, que todo todavía falta”.

Con su buen presente, el cucuteño se erige como una gran oportunidad de medalla para Colombia y enciende la ilusión de mejorar lo hecho en París-2024.