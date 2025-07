Jaime Granados acusa a la Fiscalía de “falsear evidencia” en sus alegatos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

“Se llegó al extremo de falsear, de alterar lo que muestra la evidencia (...). Como ejemplo de esta manifestación lo que ocurrió cuando al abordar esos alegatos, la señora fiscal puso en boca del señor Álvaro Uribe Vélez palabras por él no pronunciadas cuando decidió renunciar a su derecho de guardar silencio y bajo juramento cuatro días rindió su testimonio, incluyendo el contrainterrogatorio de la señora fiscal”, precisó.

La fiscal Orjuela, recordó el abogado Jaime Granados, quiso restarle credibilidad a la declaración de un perito forense “al pretender decir que estaba utilizando herramientas que no eran autorizadas (...), pese a que el mismo perito presentó varios estudios académicos que soportaban su versión”.

“Esto evidentemente implica una variación que no afecta la congruencia, pero sí impacta la dinámica del juicio en lo que implica una teoría del caso. Esto muestra para la defensa que —en el fondo— la Fiscalía es consciente de que lo que dijo en el escrito de acusación no se podía probar, estaba condenada al fracaso, y no podía demostrar en el juicio”, detalló.