“Lo mejor está por venir”: Jaime Granandos, abogado del expresidente Uribe, está confiado en que el fallo será absolutorio

Sin lugar a dudas, el proceso penal que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha ocupado gran parte de la agenda pública en este 2025.

La etapa de juicio, que ya cumple tres meses, ha sido transmitida —como en muy pocos casos en el mundo— por todas las plataformas, redes sociales y canales de YouTube.

El expresidente Álvaro Uribe y el abogado Jaime Granados. | Foto: Semana

En dichas transmisiones se ha visto el trasegar de varios testigos de la Fiscalía y de la defensa del expresidente Uribe, quien declaró durante cuatro días seguidos como el principal testigo de su defensa.

En entrevista con SEMANA, el abogado Jaime Granados Peña, quien lidera la bancada de defensa del expresidente, fue claro en señalar que lo mejor está por venir.

Esto en referencia a que las pruebas testimoniales y documentales terminaran por contrarrestar las acusaciones que hizo la Fiscalía General en contra del exjefe de Estado.

Para el reconocido penalista, están seguros de que no existe otra decisión en el panorama, más allá que un fallo absolutorio a favor del expresidente de Colombia.

SEMANA: En abril de 2024, poco después que la Fiscalía anunciara que iba a llamar a juicio al expresidente Uribe, usted manifestó que esa acusación estaba destinada al fracaso. Con lo que ha pasado en los últimos meses sigue convencido de eso.

Jaime Granados: Está más vigente que nunca, lo que ha ocurrido ha sido la ratificación de que está condenado al fracaso porque uno no podrá probar jamás lo que no ha ocurrido. Es un tema de elemental lógica y de teoría del conocimiento. Pues han visto cómo se agotó toda la práctica probatoria de la Fiscalía y no apareció una sola prueba que involucrase en responsabilidad penal alguna de Álvaro Uribe Vélez.

En agosto de 2011, Pablo Hernán Sierra fue entrevistado por el congresista Iván Cepeda. | Foto: Captura de pantalla

SEMANA: El juicio está actualmente en la etapa de pruebas de la defensa. Hasta la fecha se han practicado 25 testimonios de los 74 que fueron citados. ¿Cuál es su opinión de lo que ha ocurrido?

Jaime Granados: Con la prueba de la defensa se ha ido corroborando palabra por palabra de lo que ha dicho Álvaro Uribe Vélez, tanto en la indagatoria rendida el 8 de octubre del año 2019 como su testimonio dado en este juicio que duró cuatro días, en donde todo lo que él ha dicho hasta ahora, con la prueba que se ha ido practicando, ha sido corroborado con testigos independientes, con documentos y evidencias incontrastables. Y eso apenas vamos por una cuarta parte del camino de la prueba de la defensa. Todavía falta lo mejor.

SEMANA: Tanto en la presentación de su teoría de la defensa como en su declaración como testigo, el expresidente Uribe mencionó el tema de un “proceso político” orquestado por sus enemigos…

Jaime Granados: Álvaro Uribe Vélez sometió a los delincuentes de toda clase y origen. ¿Cómo estaba Colombia? En el año 2002 estaba a punto de ser un Estado fallido y gracias al trabajo de Álvaro Uribe Vélez, el liderazgo que impuso, en esos ocho años este país salió de ese lugar donde se encontraba y pasó a ser un Estado no solamente viable, sino además admirado en el contexto de las naciones. Eso llevó, por tanto, a que cuando él salió de la Presidencia, el 7 de agosto del 2010, tuviese un enorme prestigio con los niveles más altos de favorabilidad. Entonces se empezó a construir una estrategia de acabar con su legado político y destruir su nombre recurriendo a los criminales que él sometió, yendo a las cárceles de Colombia y de Estados Unidos buscando que las personas resentidas por haber sufrido ese sometimiento a la justicia declarasen algo en contra de él.

SEMANA: ¿Los testigos de la Fiscalía pudieron comprobar lo mencionado en la acusación?

Jaime Granados: Fracasaron en ese intento, porque realmente solamente encontraron a un par de testigos muy malos, de que no les costaba prácticamente nada, como después se vio, que eran Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve.

Entrevista de Iván Cepeda a Juan Guillermo Monsalve. | Foto: Captura de pantalla

SEMANA: En un punto clave del proceso, la Fiscalía presentó las grabaciones interceptadas al expresidente Uribe y el abogado Diego Cadena. ¿Cuál es la importancia de esta prueba?

Jaime Granados: Lo que hizo Álvaro Uribe fue reaccionar en la defensa de su honor, en la defensa de su buen nombre, de su legado, y de su familia, de su hermano Santiago, y para eso ese es el trabajó, que me correspondió liderar como su defensor, de mostrar que fuera mentira, y en ese desarrollo fue que pasados varios años recurrió a varios investigadores, incluyendo al abogado investigador Diego Javier Cadena Ramírez. No tenía ningún interés Álvaro Uribe Vélez en fijarse en Iván Cepeda Castro. Como decían los romanos, ‘águilas no cazan moscas’.

SEMANA: En este caso se ha presentado una especie de “juicio paralelo”, por llamarlo de algún modo, en el que las víctimas han señalado por fuera de los estrados judiciales que se ha demostrado la tesis de la Fiscalía y denunciando por falso testimonio a varios testigos.

Jaime Granados: Es una presión para testigos y lo vemos es al senador Cepeda desesperado porque él está viendo que el caso se derrumba en el juicio y quiere tratar de rescatarlo en las redes sociales.

Guillermo Alfonso Jaramillo ministro de Salud y el senador Iván Cepeda En plenaria del Senado se hundió la Consulta Popular y se revivió la Reforma Laboral Bogota mayo 14 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina / SEMANA | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Con todo lo visto hasta la fecha, ¿están confiados en que el fallo será absolutorio?

Jaime Granados: El más interesado en que este caso se resuelva de fondo y se establezca su inocencia es Álvaro Uribe Vélez, porque se trata además de la recuperación de su legado histórico para este país.

SEMANA: ¿Qué le dice el expresidente Uribe a su equipo de defensa frente a todo lo que ha ocurrido estos meses en el juicio?

Jaime Granados: El presidente Uribe ha sido un hombre institucional toda la vida. Combativo, sí, pero institucional. Y combativo en la democracia, con las herramientas de la democracia, sin trampas, sin atajos, simplemente eh con la fuerza de la argumentación y con la capacidad indudable de trabajo que él tiene.

SEMANA: ¿Cuál es el ambiente en el equipo de la defensa?

Jaime Granados: En este caso, pues nadie puede, por supuesto, anticipar lo que pasará mañana, pero el balance que hacemos al día de hoy ha sido realmente extraordinario. Estamos muy expectantes y muy ilusionados con lo que sigue, de lo que sabemos, de la prueba que puede llegar decretada eh y pues bueno, como les he dicho, tenemos la confianza de que lo mejor está por venir.

SEMANA: ¿Y eso es?