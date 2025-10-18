CONFIDENCIALES

El presidente de España, Pedro Sánchez, llegará a Colombia para participar en la Cumbre de la Celac y la Unión Europea

Santa Marta será sede de este encuentro en el que líderes de más de 60 países abordarán temas como la situación en Venezuela y la crisis humanitaria en Gaza.

18 de octubre de 2025, 7:14 a. m.