CONFIDENCIALES
El presidente de España, Pedro Sánchez, llegará a Colombia para participar en la Cumbre de la Celac y la Unión Europea
Santa Marta será sede de este encuentro en el que líderes de más de 60 países abordarán temas como la situación en Venezuela y la crisis humanitaria en Gaza.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Colombia se prepara para la Cumbre de la Celac y la Unión Europea, del 7 al 10 de noviembre en Santa Marta, en la que estarán presentes más de 60 delegaciones de distintos países. Uno de los presidentes confirmados es Pedro Sánchez, de España.
Además, la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, aseveró que habrá representantes de Venezuela, y un tema clave en la conversación será precisamente la presión de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y el despliegue de las fuerzas de ese país en el Caribe. También se hablará sobre la tragedia humanitaria en la Franja de Gaza.