El presidente de España, Pedro Sánchez, llegará a Colombia para participar en la Cumbre de la Celac y la Unión Europea

Santa Marta será sede de este encuentro en el que líderes de más de 60 países abordarán temas como la situación en Venezuela y la crisis humanitaria en Gaza.

Redacción Confidenciales
18 de octubre de 2025, 7:14 a. m.
El primer ministro español, Pedro Sánchez, posa para un retrato después de una entrevista con The Associated Press en el Palacio de La Moncloa en Madrid, España, el 27 de junio de 2022. El primer ministro español, Pedro Sánchez, dice que considerará dimitir después de lo que él llama “espurio” Las acusaciones de corrupción contra su esposa llevaron a que se abriera una investigación judicial el 24 de abril de 2024. Sánchez dijo en una carta publicada en su cuenta X que si bien las acusaciones contra su esposa Begoña Gómez son falsas, cancelará su agenda pública hasta el lunes, cuando anunciar si continuará o dimitirá.
Pedro Sánchez. | Foto: AP

Colombia se prepara para la Cumbre de la Celac y la Unión Europea, del 7 al 10 de noviembre en Santa Marta, en la que estarán presentes más de 60 delegaciones de distintos países. Uno de los presidentes confirmados es Pedro Sánchez, de España.

Además, la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, aseveró que habrá representantes de Venezuela, y un tema clave en la conversación será precisamente la presión de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y el despliegue de las fuerzas de ese país en el Caribe. También se hablará sobre la tragedia humanitaria en la Franja de Gaza.

