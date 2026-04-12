El ciclista disputará su tercer Giro de Italia a partir del próximo viernes 8 de mayo.

El ciclista colombiano Egan Bernal registró inconvenientes esta semana debido a fallas técnicas en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC).

Destapan el verdadero problema de Egan Bernal: se supo la razón de su ausencia con Ineos

El pasado miércoles 8 de abril, el deportista fue visto en una de las sedes de la Cancillería, vistiendo el uniforme de su equipo, el INEOS, mientras esperaba turno para ser atendido.

Debido a las interrupciones en la plataforma, el corredor no pudo concretar la renovación de su documento en ese momento, situación que generó expectativa ante la proximidad de su viaje a Europa, programado para este domingo 12 de abril.

Tras el incidente inicial, la Cancillería y el deportista publicaron un video conjunto para informar sobre la resolución del proceso.

¡Pasaporte listo en tiempo récord, al mejor estilo Egan!



Nuestro campeón @Eganbernal realizó su trámite de pasaporte en menos de cinco minutos en la sede norte de la Cancillería, incluso en medio de una contingencia generada por una amenaza cibernética sobre una parte de la… pic.twitter.com/Bk6dSxvGsc — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 11, 2026

En la publicación, Bernal explicó que la demora se debió a una combinación de factores técnicos y personales. “Me habían dicho que el proceso de renovación era rápido, por eso yo también me confié”, señaló el pedalista, admitiendo que la proximidad de la fecha de su viaje influyó en la urgencia del trámite.

Declaraciones sobre el proceso de renovación

El deportista detalló que su primera visita coincidió con un periodo de inactividad en los servicios digitales de la entidad. “Así que nada, justo fue que llegué en un momento en el que no había sistema”, indicó Bernal al referirse a la imposibilidad de los funcionarios para procesar su solicitud en la primera instancia.

Bernal aclaró que la situación fue resuelta días después y destacó que, una vez restablecido el servicio, la gestión administrativa se realizó “muy rápido”.

#Atención | @EganBernal inicia hoy su ruta hacia Europa para la recta final de su preparación rumbo al #GiroDeItalia 🚴🏽‍♂️🏔️

Con el pasaporte al día y Colombia entera apoyándolo, nuestro campeón va por más 💪🏽🇮🇹 pic.twitter.com/eEJ1pyJFp8 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 12, 2026

Respecto a los motivos del cambio de documento, el ciclista informó que la libreta anterior ya no contaba con espacio disponible. “Ya tenía sellos en todas las hojas, por eso lo tuve que renovar, pero nada, vamos a llenar el próximo”, explicó.

Ante la incertidumbre inicial sobre su participación en competencias internacionales, el corredor confirmó que el documento quedó habilitado para su desplazamiento hacia Italia.

Viaje y preparativos para el Giro de Italia

Al finalizar el video, el deportista extendió una recomendación a los ciudadanos para que gestionen sus documentos de identidad con suficiente margen de tiempo antes de sus traslados internacionales.

Finalmente, en la tarde de este domingo 12 de abril, Egan Bernal inició su viaje rumbo al territorio europeo para encarar la fase definitiva de su preparación física.

Por su parte, la Cancillería de Colombia emitió un mensaje oficial confirmando la partida del atleta: “Egan Bernal inicia hoy su ruta hacia Europa para la recta final de su preparación rumbo al Giro de Italia con el pasaporte al día”. Con la documentación en regla, el corredor se integrará a la concentración de su equipo para los compromisos deportivos de la temporada.