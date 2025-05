En este entorno, IAB Colombia se prepara para llevar a cabo su evento anual: IAB Day 2025, que se celebrará los días 14 y 15 de mayo en el Cubo de Colsubsidio en Bogotá con la temática: ‘Make it Digital, Make it Big: El tamaño de tu negocio lo define tu estrategia digital’, una invitación a entender el poder del entorno digital no solo como canal, sino como motor de crecimiento para las marcas. Este evento reunirá a los líderes del marketing y publicidad digital para compartir las últimas tendencias, mejores prácticas, estrategias innovadoras y mucho más.