Industria
Pura inspiración: las iniciativas de publicidad y marketing digital premiadas en los IAB Mixx Awards 2025
El reconocimiento más importante de la publicidad digital en Colombia premió la creatividad de agencias, marcas y campañas colombianas en diferentes categorías.
Los IAB Mixx Awards 2025 celebraron a los mejores en publicidad y marketing digital en Colombia, destacando a las marcas, agencias y campañas que lograron un impacto real en la industria gracias a la innovación, la creatividad y los resultados medibles.
Con una participación récord y un jurado compuesto por líderes del sector, los premios reconocieron a los proyectos que mejor integraron estrategia digital, storytelling, data, creatividad e innovación tecnológica.
Ganadores de los IAB Mixx Awards 2025 en Colombia
Audio
Bronce — Innovación Bancolombia Podcast — Naranja Media / Bancolombia
Bajo presupuesto
Plata — Extingamos el fraude — McCANN Worldgroup Colombia / Banco de Bogotá
Display Ad
Plata — Humanimal Tourism — DDB Colombia / ProColombia
Bronce — Cajitas Felices — Starcom Colombia / McDonalds- Arcos Dorados
Community Building
Oro — Sobrepensadores en crisis: pensar no protege, asegurar sí — Leo Burnett / Seguros Bolívar
Bronce — De TikTokers a AlpinaLovers: Cómo conquistamos la plataforma — Starcom Colombia / Alpina Colombia
Connected TV (CTV)
Categoría patrocinada por Mediam Group by Aleph.
Bronce — We Got Now – Copa América — LDM / New Balance Latam
Bronce — Vive con todas tus fuerzas — Starcom Colombia / Abbott Nutrición
Sostenibilidad
Oro — El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad, el símbolo que puso a hablar al país de Orgullo, de Sostenibilidad y de Sura — McCANN Worldgroup Colombia / Seguros SURA Colombia
Oro — TAPOS, el plato hecho de lo que desperdiciabas — McCANN Worldgroup Colombia / BIMBO de Colombia S.A.
Bronce — House Natour — McCANN Worldgroup Colombia / Banco de Occidente
Construcción de Marca
Oro — Our Daily Lives by Kleenex — Match Agency / Kimberly Clark
Plata — Yo Juego: La evolución de Yogo Yogo hacia un universo de experiencia phygital — Starcom Colombia / Alpina Colombia
Bronce — La Casa de la Plata — Bancolombia / Vasaba / Globant Gut
Content
Oro — El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad, el símbolo puso a hablar al país de Orgullo, de Sostenibilidad y de Sura — McCANN Worldgroup Colombia / Seguros SURA Colombia
Plata — Extingamos el fraude — McCANN Worldgroup Colombia / Banco de Bogotá
Bronce — ¿Si supieron del chisme del carro graffiteado? — Leo Burnett / Seguros Bolívar
Email Marketing
Bronce — El CDT que no miente — McCANN Worldgroup Colombia / Banco de Bogotá
Search
Bronce — Humanimal Tourism — DDB Colombia / ProColombia
Branded Games
Oro — Mundo Caracol en Roblox — Lumo Media Lab / Caracol Televisión
Bronce — Copa América — DDB Colombia / ProColombia
Influencer Marketing
Oro — Dale la vuelta a la bandera — DDB Colombia / ProColombia
Plata — Viral Beauty: la estrategia que hizo de L’Oréal una necesidad — Goldfish / L’Oréal Colombia
Plata — TAPOS, el plato hecho de lo que desperdiciabas — McCANN Worldgroup Colombia / BIMBO de Colombia S.A.
Mobile Experiences & Geolocation Strategies
Plata — Cruz Verde 2024 — Mobile Citi Media / Cruz Verde
Omni-Channel Storytelling Cross-Media Integration
Plata — TAPOS, el plato hecho de lo que desperdiciabas — McCANN Worldgroup Colombia / BIMBO de Colombia S.A.
Bronce — Humanimal Tourism — DDB Colombia / ProColombia
Realidad Virtual y Aumentada
Bronce — El filtro más usado de Halloween — Starcom Colombia / Bubaloo
Real Time Engagement
Oro — ¿Si supieron del chisme del carro graffiteado? — Leo Burnett / Seguros Bolívar
Plata — Humanimal Tourism — DDB Colombia / ProColombia
Bronce — Copa América — DDB Colombia / ProColombia
Responsabilidad Social y Servicio Público
Oro — Salvemos el juego — Starcom Colombia / Oreo
Plata — El 7 mujeres, la película que desenmascaró al asesino silencioso del VPH — McCANN Worldgroup Colombia / MSD Colombia
Bronce — Desenredados — Bancolombia, Sentisis, Globant Gut
Bronce — ¿Cómo lograr que las personas sumen una marca a sus testamentos? — Mullenlowe Group Colombia / Fundación CardioInfantil – FCI
Respuesta Directa
Oro — Humanimal Tourism — DDB Colombia / ProColombia
Plata — Adopta tus alergias — McCANN Worldgroup Colombia / Opella Healthcare Colombia
Bronce — El pago que no quiero ver y que ya no sé dónde dejé el recibo — Leo Burnett / Davivienda
Bronce — El CDT que no miente — McCANN Worldgroup Colombia / Banco de Bogotá
Retail Media
Oro — Data Evolution — Starcom Colombia / Alpina Colombia
Retención y Lealtad
Oro — Ruta de la transformación para las empresas 2024 — Bancolombia, Tropical Group, Globant Gut
Digital Out Of Home – DOOH
Categoría patrocinada por LatinAd.
Oro — Humanimal Tourism — DDB Colombia / ProColombia
Bronce — Parri Señal — Spark Foundry / Brinsa
Video
Oro — El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad el símbolo que puso a hablar al país de orgullo, de sostenibilidad y de Sura — McCANN Worldgroup Colombia / Seguros SURA Colombia
Plata — Humanimal Tourism — DDB Colombia / ProColombia
Social Media
Oro — Extingamos el fraude — McCANN Worldgroup Colombia / Banco de Bogotá
Plata — The Real CGI — El Fake OOH que se volvió real — Starcom Colombia / Trident
Bronce — ¿Si supieron del chisme del carro graffiteado? — Leo Burnett / Seguros Bolívar
En el evento también hubo premios especiales. McCANN Worldgroup Colombia fue reconocida como Agencia Digital del Año en la categoría patrocinada por Warner Bros Discovery, mientras que ProColombia se llevó el título de Anunciante Digital del Año. El galardón Best in Show fue para la campaña “El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad, el símbolo que puso a hablar al país de Orgullo, de Sostenibilidad y de Sura”, una pieza que destacó por su creatividad, impacto y capacidad para conectar con la audiencia a través de un mensaje de identidad y conciencia ambiental.
Esta edición contó con el apoyo de importantes patrocinadores como Mediam Group by Aleph, Warner Bros Discovery | HBO Maxy y Latin Ad, y aliados como Mediastream, IMC Medios y COPU, cuyo respaldo hace posible la realización de los IAB Mixx Awards 2025.
El impacto de los IAB Mixx Awards en Colombia
Los IAB Mixx Awards son el reconocimiento más importante de la publicidad digital en Colombia. Cada año reúnen a las principales agencias, anunciantes, medios y plataformas para premiar a quienes impulsan la transformación digital con ideas que inspiran y generan resultados.
“Cada edición de los Mixx Awards demuestra la fuerza del talento creativo en nuestro país y cómo lo digital se ha consolidado como un motor de valor para los negocios y la sociedad”, destacó Paola Restrepo, directora ejecutiva de IAB Colombia.
Con los ganadores de 2025 quedó claro que la industria sigue apostando por campañas digitales que combinan estrategia, innovación y creatividad para conectar con los consumidores de nuevas maneras.