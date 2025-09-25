Los IAB Mixx Awards 2025 celebraron a los mejores en publicidad y marketing digital en Colombia, destacando a las marcas, agencias y campañas que lograron un impacto real en la industria gracias a la innovación, la creatividad y los resultados medibles.

Con una participación récord y un jurado compuesto por líderes del sector, los premios reconocieron a los proyectos que mejor integraron estrategia digital, storytelling, data, creatividad e innovación tecnológica.

Ganadores de los IAB Mixx Awards 2025 en Colombia

Audio

Bronce — Innovación Bancolombia Podcast — Naranja Media / Bancolombia

Bajo presupuesto

Plata — Extingamos el fraude — McCANN Worldgroup Colombia / Banco de Bogotá

Display Ad

Plata — Humanimal Tourism — DDB Colombia / ProColombia

Bronce — Cajitas Felices — Starcom Colombia / McDonalds- Arcos Dorados

Community Building

Oro — Sobrepensadores en crisis: pensar no protege, asegurar sí — Leo Burnett / Seguros Bolívar

Bronce — De TikTokers a AlpinaLovers: Cómo conquistamos la plataforma — Starcom Colombia / Alpina Colombia

Connected TV (CTV)

Bronce — We Got Now – Copa América — LDM / New Balance Latam

Bronce — Vive con todas tus fuerzas — Starcom Colombia / Abbott Nutrición

Sostenibilidad

Oro — El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad, el símbolo que puso a hablar al país de Orgullo, de Sostenibilidad y de Sura — McCANN Worldgroup Colombia / Seguros SURA Colombia

Oro — TAPOS, el plato hecho de lo que desperdiciabas — McCANN Worldgroup Colombia / BIMBO de Colombia S.A.

Bronce — House Natour — McCANN Worldgroup Colombia / Banco de Occidente

Construcción de Marca

Oro — Our Daily Lives by Kleenex — Match Agency / Kimberly Clark

Plata — Yo Juego: La evolución de Yogo Yogo hacia un universo de experiencia phygital — Starcom Colombia / Alpina Colombia

Bronce — La Casa de la Plata — Bancolombia / Vasaba / Globant Gut

Content

Oro — El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad, el símbolo puso a hablar al país de Orgullo, de Sostenibilidad y de Sura — McCANN Worldgroup Colombia / Seguros SURA Colombia

Plata — Extingamos el fraude — McCANN Worldgroup Colombia / Banco de Bogotá

Bronce — ¿Si supieron del chisme del carro graffiteado? — Leo Burnett / Seguros Bolívar

Email Marketing

Bronce — El CDT que no miente — McCANN Worldgroup Colombia / Banco de Bogotá

Search

Bronce — Humanimal Tourism — DDB Colombia / ProColombia

Branded Games

Oro — Mundo Caracol en Roblox — Lumo Media Lab / Caracol Televisión

Bronce — Copa América — DDB Colombia / ProColombia

Influencer Marketing

Oro — Dale la vuelta a la bandera — DDB Colombia / ProColombia

Plata — Viral Beauty: la estrategia que hizo de L’Oréal una necesidad — Goldfish / L’Oréal Colombia

Plata — TAPOS, el plato hecho de lo que desperdiciabas — McCANN Worldgroup Colombia / BIMBO de Colombia S.A.

Mobile Experiences & Geolocation Strategies

Plata — Cruz Verde 2024 — Mobile Citi Media / Cruz Verde

Omni-Channel Storytelling Cross-Media Integration

Plata — TAPOS, el plato hecho de lo que desperdiciabas — McCANN Worldgroup Colombia / BIMBO de Colombia S.A.

Bronce — Humanimal Tourism — DDB Colombia / ProColombia

Realidad Virtual y Aumentada

Bronce — El filtro más usado de Halloween — Starcom Colombia / Bubaloo

Real Time Engagement

Oro — ¿Si supieron del chisme del carro graffiteado? — Leo Burnett / Seguros Bolívar

Plata — Humanimal Tourism — DDB Colombia / ProColombia

Bronce — Copa América — DDB Colombia / ProColombia

Responsabilidad Social y Servicio Público

Oro — Salvemos el juego — Starcom Colombia / Oreo

Plata — El 7 mujeres, la película que desenmascaró al asesino silencioso del VPH — McCANN Worldgroup Colombia / MSD Colombia

Bronce — Desenredados — Bancolombia, Sentisis, Globant Gut

Bronce — ¿Cómo lograr que las personas sumen una marca a sus testamentos? — Mullenlowe Group Colombia / Fundación CardioInfantil – FCI

Respuesta Directa

Oro — Humanimal Tourism — DDB Colombia / ProColombia

Plata — Adopta tus alergias — McCANN Worldgroup Colombia / Opella Healthcare Colombia

Bronce — El pago que no quiero ver y que ya no sé dónde dejé el recibo — Leo Burnett / Davivienda

Bronce — El CDT que no miente — McCANN Worldgroup Colombia / Banco de Bogotá

Retail Media

Oro — Data Evolution — Starcom Colombia / Alpina Colombia

Retención y Lealtad

Oro — Ruta de la transformación para las empresas 2024 — Bancolombia, Tropical Group, Globant Gut

Digital Out Of Home – DOOH

Oro — Humanimal Tourism — DDB Colombia / ProColombia

Bronce — Parri Señal — Spark Foundry / Brinsa

Video

Oro — El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad el símbolo que puso a hablar al país de orgullo, de sostenibilidad y de Sura — McCANN Worldgroup Colombia / Seguros SURA Colombia

Plata — Humanimal Tourism — DDB Colombia / ProColombia

Social Media

Oro — Extingamos el fraude — McCANN Worldgroup Colombia / Banco de Bogotá

Plata — The Real CGI — El Fake OOH que se volvió real — Starcom Colombia / Trident

Bronce — ¿Si supieron del chisme del carro graffiteado? — Leo Burnett / Seguros Bolívar

En el evento también hubo premios especiales. McCANN Worldgroup Colombia fue reconocida como Agencia Digital del Año en la categoría patrocinada por Warner Bros Discovery, mientras que ProColombia se llevó el título de Anunciante Digital del Año. El galardón Best in Show fue para la campaña “El Himno de Colombia interpretado por su biodiversidad, el símbolo que puso a hablar al país de Orgullo, de Sostenibilidad y de Sura”, una pieza que destacó por su creatividad, impacto y capacidad para conectar con la audiencia a través de un mensaje de identidad y conciencia ambiental.

Esta edición contó con el apoyo de importantes patrocinadores como Mediam Group by Aleph, Warner Bros Discovery | HBO Maxy y Latin Ad, y aliados como Mediastream, IMC Medios y COPU, cuyo respaldo hace posible la realización de los IAB Mixx Awards 2025.

El impacto de los IAB Mixx Awards en Colombia

Los IAB Mixx Awards son el reconocimiento más importante de la publicidad digital en Colombia. Cada año reúnen a las principales agencias, anunciantes, medios y plataformas para premiar a quienes impulsan la transformación digital con ideas que inspiran y generan resultados.

“Cada edición de los Mixx Awards demuestra la fuerza del talento creativo en nuestro país y cómo lo digital se ha consolidado como un motor de valor para los negocios y la sociedad”, destacó Paola Restrepo, directora ejecutiva de IAB Colombia.