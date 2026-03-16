Alerta por modalidad de estafa con enlaces que llegan por SMS: cómo un simple clic puede dejar sus cuentas bancarias vacías

Las cuentas personales se han convertido en uno de los activos más valiosos para los usuarios en la actualidad. En ellas se almacena información sensible que resulta fundamental para la vida cotidiana, tanto en el ámbito personal como profesional. Por esta razón, proteger estos datos es esencial, ya que si caen en manos equivocadas pueden representar un grave riesgo para la seguridad de las personas.

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Precisamente por el valor de esta información, los ciberdelincuentes han puesto su atención en los datos personales de los usuarios. A través de diferentes estrategias buscan obtenerlos para cometer diversos delitos informáticos que pueden afectar directamente a las víctimas. En muchos casos, recuperar el control de una cuenta o reparar los daños ocasionados puede ser un proceso complejo y prolongado.

En este contexto, los enlaces de inicio de sesión se han convertido en un posible punto débil dentro de la seguridad digital. Los delincuentes suelen aprovechar técnicas como el phishing, un método de engaño que busca manipular a los usuarios para que entreguen voluntariamente sus datos personales.

En este tipo de fraude, los estafadores envían mensajes que aparentan provenir de bancos, redes sociales o servicios populares. El mensaje suele incluir un enlace que promete resolver un supuesto problema con la cuenta o confirmar la identidad del usuario. Al hacer clic, la víctima es redirigida a un sitio web falso donde se le solicita ingresar información confidencial.

En la actualidad, las cuentas digitales almacenan información sensible que es esencial para la vida diaria de las personas. Foto: Getty Images

Muchas plataformas digitales utilizan enlaces enviados por SMS para facilitar el acceso rápido a sus servicios, ya que permiten iniciar sesión con un solo clic. Sin embargo, este sistema presenta riesgos importantes de seguridad, debido a que el SMS es un canal vulnerable a interceptaciones y filtraciones de datos.

De acuerdo con una investigación publicada en arXiv, se analizaron más de 322.000 URL únicas provenientes de 33 millones de mensajes enviados a más de 30.000 números de teléfono. Los resultados revelaron importantes fallas de seguridad y privacidad en este tipo de sistemas.

En total, se identificó la exposición de información personal sensible (PII) en 701 puntos finales pertenecientes a 177 servicios digitales. El problema principal radica en un modelo de autenticación débil basado en enlaces con tokens que funcionan como prueba de acceso. En la práctica, cualquier persona que obtenga esa URL podría acceder a datos privados como el número de seguridad social, la fecha de nacimiento, información bancaria o incluso el puntaje crediticio.

Los expertos aconsejan desconfiar de enlaces recibidos por SMS, especialmente cuando solicitan verificar información personal o resolver problemas urgentes. Foto: Getty Images

Además, el estudio detectó que 125 servicios permiten generar o incluso adivinar enlaces válidos debido a la baja complejidad de los tokens utilizados. Esta debilidad facilita la realización de ataques automatizados a gran escala. También se identificaron inconsistencias entre la información que muestran las interfaces y los datos que realmente entrega el sistema, lo que aumenta el riesgo de exposición de información personal.

Ante este panorama, los expertos recomiendan adoptar algunas medidas básicas de protección. Una de las principales es desconfiar de cualquier enlace recibido por SMS que solicite iniciar sesión o verificar información personal, especialmente cuando el mensaje genera una sensación de urgencia.

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También se aconseja acceder directamente a los servicios digitales desde su sitio web oficial o desde sus aplicaciones, en lugar de hacerlo mediante enlaces enviados por mensajes. Finalmente, activar métodos de autenticación más seguros —como aplicaciones de verificación o llaves de seguridad físicas— puede añadir una capa adicional de protección frente a ataques que aprovechan las debilidades del sistema SMS.