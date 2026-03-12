En una era en la que los dispositivos tecnológicos ocupan un papel central en la vida cotidiana, el celular se ha convertido en uno de los más importantes. Este aparato funciona como una herramienta de comunicación para realizar llamadas, enviar mensajes, interactuar en redes sociales, entretenerse e incluso acceder a información del día a día.

La función de su celular que debería mantener activa para protegerse de un ‘paseo millonario’

Además, el teléfono móvil almacena una gran cantidad de datos personales. Esta es una de sus principales ventajas: permite a los usuarios tener a la mano información sensible, como la relacionada con sus cuentas bancarias.

Sin embargo, por esta razón también se ha convertido en un objetivo frecuente de los delincuentes, quienes aprovechan cualquier descuido para robar los equipos mediante modalidades como el raponazo, el cosquilleo o incluso con violencia.

En estas situaciones, los usuarios tienen una opción para bloquear el dispositivo si lo pierden o se lo roban, para impedir que otros lo usen. El IMEI es un código único que identifica cada teléfono móvil o dispositivo que se conecta a redes celulares en el mundo.

Los delincuentes roban celular para obtener información sensible. Foto: Getty Images/iStockphoto

El IMEI funciona como una especie de “huella digital” del equipo, lo que permite a los fabricantes y a las operadoras reconocer exactamente qué dispositivo está conectado a la red. Esta identificación es fundamental para la seguridad y la gestión de los equipos dentro de las redes móviles.

Cuando un usuario reporta su celular como robado, la operadora puede utilizar el IMEI para bloquearlo e impedir que funcione con cualquier tarjeta SIM. De esta manera, el dispositivo pierde su utilidad para quien lo haya sustraído.

Según el portal tecnológico Xataka, este código está compuesto por 15 dígitos y suele aparecer en la parte trasera de la caja del dispositivo. En los teléfonos con doble SIM se muestran dos IMEI, ya que cada ranura para tarjeta requiere su propio identificador para operar correctamente en la red.

El IMEI es un número único que identifica a cada teléfono móvil o dispositivo con conexión a redes celulares. Foto: Getty Images/iStockphoto

En algunos modelos antiguos con batería extraíble, el IMEI también puede encontrarse debajo de la batería. No obstante, si no se tiene la caja o no es posible acceder al interior del equipo, el número puede consultarse directamente desde el propio teléfono.

Una de las formas más sencillas de hacerlo es abrir la aplicación de llamadas y marcar el código *#06#. Al hacerlo, el IMEI aparecerá automáticamente en la pantalla, tanto en dispositivos Android como en iPhone.

Celular que no enciende y la pantalla queda negra: con este truco puede ‘revivirlo’ en pocos minutos

Otra opción es revisarlo desde el menú de ajustes. En iPhone se encuentra en Ajustes > General > Información, mientras que en Android suele aparecer en Ajustes > Acerca del teléfono, donde se muestra uno o dos IMEI dependiendo del tipo de dispositivo.