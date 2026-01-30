Pagar con el celular ya no sería tan seguro: advierten que las cuentas bancarias estarían en riesgo

En un contexto marcado por la inmediatez, las extensas filas para pagar se han convertido en una molestia frecuente. Para responder a esta demanda de agilidad, las entidades financieras han promovido los pagos sin contacto, conocidos como contactless, que permiten completar una compra con solo acercar una tarjeta, un teléfono móvil o un reloj inteligente al terminal de cobro.

Cada vez resulta menos necesario portar efectivo, ya que el pago con tarjeta elimina la espera por el cambio y facilita que el dinero esté siempre disponible de forma rápida y segura. Gracias a la tecnología Comunicación de Campo Cercano (NFC, por sus siglas en inglés), ya no es obligatorio insertar la tarjeta en el datáfono, sino que basta con aproximarla para autorizar la transacción.

Aunque este método destaca por su rapidez y comodidad, no está exento de riesgos. Ante esto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) advirtió sobre posibles fraudes vinculados a los pagos sin contacto y emitió recomendaciones para prevenirlos, especialmente en épocas de mayor movimiento comercial.

Gracias a la tecnología Comunicación de Campo Cercano (NFC, por sus siglas en inglés), ya no es obligatorio insertar la tarjeta en el datáfono. Foto: Getty Images / Canva

Además, un estudio desarrollado por la Universidad de Surrey y la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, también advirtió que esta comodidad podría estar comprometiendo la seguridad de los usuarios.

La investigación identificó vulnerabilidades poco visibles que facilitaron la ejecución de pagos no autorizados por montos elevados. Según los expertos, funciones como permitir transacciones sin conexión a internet, no exigir el desbloqueo del teléfono o la flexibilidad en el uso del PIN para pagos de mayor valor, aunque resultan convenientes en el momento, abren la puerta a riesgos significativos.

Dicha tecnología es conocida particularmente por los pagos sin contacto. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Durante las pruebas, los investigadores lograron manipular los terminales de cobro para que aceptaran tarjetas cuando solo debía permitirse el uso de dispositivos móviles. Además, demostraron que era posible superar los límites establecidos para pagos sin contacto sin necesidad de verificación biométrica ni ingreso de PIN, lo que evidencia fallas preocupantes en los sistemas actuales.

Finalmente, si bien los usos del NFC son amplios, también es importante saber cómo activarlo en el celular. De acuerdo con las fuentes consultadas, el proceso es sencillo: en Android, basta con ingresar a ‘Configuración’ o ‘Ajustes’, buscar la opción de ‘Conexiones inalámbricas’ y habilitarla en el menú correspondiente. En el caso de los iPhone, este servicio está integrado bajo la plataforma Apple Pay, por lo que se debe configurar directamente desde allí.