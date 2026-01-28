Tecnología

Exponen nueva modalidad de estafa que usa mensajes persuasivos para instalar aplicaciones falsas

Esta estrategia busca que la víctima actúe sin verificar la información y termine poniendo en riesgo su dinero.

Redacción Tecnología
28 de enero de 2026, 9:54 p. m.
El objetivo principal de estos ataques no es dañar el teléfono, sino apropiarse de información sensible.
El objetivo principal de estos ataques no es dañar el teléfono, sino apropiarse de información sensible. Foto: Getty Images

Una reciente modalidad de fraude digital puso en alerta a miles de usuarios de servicios financieros en distintos países, al valerse de supuestas instalaciones de aplicaciones oficiales de los bancos.

Los delincuentes envían mensajes persuasivos a través de llamadas telefónicas, SMS, correos electrónicos e incluso WhatsApp, en los que aseguran que la descarga es necesaria para reforzar la seguridad o para acceder a supuestos beneficios de la entidad. Esta estrategia busca que la víctima actúe sin verificar la información y termine poniendo en riesgo su dinero.

El objetivo principal de estos ataques no es dañar el teléfono, sino apropiarse de información sensible. Los ciberdelincuentes buscan datos personales y financieros que luego pueden emplear para cometer fraudes, suplantar identidades o realizar operaciones ilegales que terminan afectando directamente a los usuarios, incluso con posibles consecuencias legales.

Este tipo de engaños evidencia que la prevención debe ser constante, sin importar el lugar en el que se encuentre el usuario, ya que los cibercriminales pueden operar a miles de kilómetros y aun así acceder a datos personales y bancarios.

Nadie está libre de ser blanco de un ataque digital.
Nadie está libre de ser blanco de un ataque digital. Foto: Getty Images

Aunque existen múltiples variantes de estafas, todas persiguen el mismo objetivo: obtener acceso a las cuentas financieras. Una de las técnicas más utilizadas sigue siendo el envío de mensajes de texto falsos, conocidos como phishing, que buscan engañar al usuario para robar su información sensible.

Tal como lo reseñó Eleconomista.com, la víctima recibe un mensaje en el que, supuestamente, el banco anuncia el lanzamiento de una nueva aplicación. Los delincuentes se hacen pasar por la entidad financiera y logran que muchas personas caigan en el engaño, pierdan su dinero y dejen expuestos sus datos personales.

Los estafadores estudian perfiles en línea para construir fraudes más realistas.
Aunque existen múltiples variantes de estafas, todas persiguen el mismo objetivo: obtener acceso a las cuentas financieras. Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y Canva

“Te hemos contactado para que instales una nueva app” es uno de los mensajes que las víctimas podrían recibir a través de distintos canales de comunicación.

Ante el aumento de casos, los bancos y las autoridades recomiendan extremar las precauciones. La primera regla es desconfiar de cualquier mensaje que solicite instalar aplicaciones bancarias a través de enlaces enviados por SMS, correo o mensajería instantánea. Ningún banco legítimo pide este tipo de acciones por esos medios.

También aconsejan verificar siempre la información ingresando directamente a la aplicación oficial ya instalada o accediendo a la página web del banco escribiendo la dirección manualmente en el navegador. En caso de duda, lo más seguro es comunicarse con la línea oficial de atención al cliente antes de realizar cualquier acción.

