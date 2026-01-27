Tecnología

La función de WhatsApp que protege su cuenta, con solo unos toques, de archivos maliciosos y llamadas fraudulentas

Se trata de una opción que se puede activar “con solo unos toques” y que restringe la cuenta del usuario con las configuraciones más restrictivas de la plataforma.

Redacción Tecnología
27 de enero de 2026, 6:22 p. m.
WhatsApp lanzó la ‘Configuración Estricta de la Cuenta’, una función con la que los usuarios podrán bloquear automáticamente archivos adjuntos y contenido multimedia de remitentes desconocidos, así como silenciar llamadas, entre otras opciones que restringen la cuenta para reforzar la seguridad “con unos solos toques”.

La red social de mensajería instantánea se plantea como un espacio a través del que los usuarios puedan mantener conversaciones privadas en sus dispositivos, con lo que ya ofrece medidas de seguridad como el cifrado de extremo a extremo predeterminado para los mensajes y llamadas personales.

En este sentido, tal y como se pudo conocer en noviembre del pasado año, y bajo su objetivo de continuar ampliando las medidas de privacidad y seguridad en la red social, Meta ha lanzado la Configuración Estricta de la Cuenta para WhatsApp, a la que se refiere como una herramienta similar a “un confinamiento”.

Concretamente, se trata de una opción que se puede activar “con solo unos toques” y que restringe la cuenta del usuario con las configuraciones más restrictivas de la plataforma. Esto es, el bloqueo automático de archivos adjuntos y contenido multimedia de remitentes desconocidos, el silenciamiento de llamadas de desconocidos y otras opciones que “podrían limitar el funcionamiento de la app”.

No cuelgue las llamadas spam: esta es la frase que debería decir para que no vuelvan a llamarlo

Así, la Configuración Estricta de la Cuenta se ha diseñado como una función pensada para personas que puedan ser más propensas a ciberataques “altamente sofisticados”, como es el caso de periodistas o figuras públicas, tal y como lo ha explicado la compañía en un comunicado en su blog de Meta.

Es decir, el nuevo apartado se basa en recoger múltiples funciones de seguridad en un mismo espacio, para que se apliquen y activen al mismo tiempo de forma más rápida y sencilla. En lugar de tener que navegar por el menú de configuración y activar cada una individualmente.

Para activarla, bastará con entrar en los Ajustes de WhatsApp, luego en Privacidad y, tras ello, en la pestaña de ‘Avanzado’, desde donde se deberá clicar la opción de ‘Activar’. De igual forma, esta configuración se podrá desactivar en cualquier momento.

Con todo ello, Meta comenzó a desplegar la Configuración Estricta de la Cuenta este 27 de enero, por lo que estará disponible durante las próximas semanas.

*Con información de Europa Press.

