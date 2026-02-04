Televisión

Anya Taylor-Joy regresa a la televisión y sorprende con su papel en la inesperada ‘Lucky’, de Apple TV

La nueva producción llega recargada de sorpresas para los espectadores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
4 de febrero de 2026, 3:15 p. m.
Lucky da una muestra de Anya-Taylor Joy
Lucky da una muestra de Anya-Taylor Joy Foto: Courtesy of Apple

Persecuciones a toda velocidad, atracos multimillonarios y sangre. La acción marca el regreso de Anya Taylor-Joy a la pantalla chica con Lucky, una frenética serie de Apple TV que este martes reveló sus destaques para 2026.

Basada en el libro homónimo de Marissa Stapley, Lucky sigue a la hija de un criminal (Timothy Olyphant) que, luego de un fracasado robo, se ve obligada a echar mano de un pasado que buscaba dejar atrás para sobrevivir en una fuga por su vida.

Taylor-Joy, quien se ha enfocado en el cine desde que estalló a la fama global gracias a la miniserie de 2020 Gambito de Dama, presentó el primer tráiler de la serie en un evento de Apple TV para los medios, donde contó que la atrajo al proyecto la naturaleza errante de Lucky.

Bridgerton Temporada 4: se revela tráiler oficial y fecha de estreno

“Sentí mucha empatía por una mujer que no puede quedarse quieta, y que desesperadamente quiere un lugar para echar raíces”, dijo la también productora de la serie que estrenará el 15 de julio en la plataforma de streaming.

Televisión

Estrenos de la semana: todo lo nuevo en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max

Televisión

Bridgerton Temporada 4: se revela tráiler oficial y fecha de estreno

Televisión

Netflix sorprende con decisión y anuncia que transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda BTS

Arcadia

‘La empleada’: ¿en qué plataforma de streaming se podrá ver el nuevo thriller psicológico de Sydney Sweeney?

Televisión

Estrenos que llegarán a Netflix la primera semana de febrero de 2026

Televisión

Estrenan documental sobre la vida de Rudi Haymann, veterano de la Segunda Guerra Mundial y sobreviviente del Holocausto

Televisión

Apple TV+: los estrenos imperdibles para ver este sábado 31 de enero de 2026

Arcadia

Estrenos y novedades de Apple TV+ en febrero de 2026

Arcadia

Estrenos de Apple TV+ en enero de 2026: listado completo por fecha

Arcadia

Pluribus podría tener una segunda temporada; ¿cuándo sería su estreno? Esto es lo que se sabe

La estrella de 29 años agregó que la evolución del personaje, en una relación problemática con su padre, al tiempo que es cazada por criminales y por la ley, la hizo sentir como si filmara “siete películas diferentes” y desafió sus habilidades dramáticas.

“Porque está en modo supervivencia todo el tiempo, tienes que intentar encontrar los momentos en los que puedes mostrar qué pasa en su interior, pero sin dejar la adrenalina y el miedo”, dijo Taylor-Joy.

YouTube video w6LKDec_iLk thumbnail

Cape Fear

Otro destacado de Apple TV para este año es la versión para la pantalla chica de Cape Fear, inspirada en la novela de 1957 Los verdugos (John D. MacDonald) y “Cabo de Miedo”, como fue al cine en 1962, y luego en 1991, bajo la dirección de Martin Scorsese.

En la miniserie, que estrenará el 5 de junio, el español Javier Bardem encarna a Max Cady, un asesino que al salir de prisión buscará venganza aterrorizando a Tom y Anna Bowden (Patrick Wilson y Amy Adams), la pareja de abogados que lo encarceló.

Adams, quien confesó aún no poder ver algunas escenas de la película de 1991 que le valió una nominación al Óscar a Robert De Niro en la piel del tenebroso Max Cady, sostuvo que la miniserie de diez episodios ofreció una oportunidad para ampliar la trama.

Abrió un mundo de descubrimientos para que los personajes profundizaran mucho más en sus historias personales, para introducir a más miembros de la familia en la mirada de Max”, dijo la actriz en un panel junto a Wilson y el creador del programa, Nick Antosca.

“Y para examinar las relaciones, examinar las consecuencias (...) de los secretos que mantenemos”, agregó.

Apple TV también lanzó este martes el tráiler de Outcome, la oscura comedia protagonizada por Keanu Reeves, Cameron Diaz y Jonah Hill que estrenará el 10 de abril en la plataforma, y aborda cómo el control de la imagen se ha convertido en una obsesión para las estrellas de Hollywood en la era de las cancelaciones.

*Con información de AFP

Más de Televisión

Lucky da una muestra de Anya-Taylor Joy

Anya Taylor-Joy regresa a la televisión y sorprende con su papel en la inesperada ‘Lucky’, de Apple TV

Estas son algunas de las películas que se integraron al catálogo para el fin de semana en las plataformas de streaming.

Estrenos de la semana: todo lo nuevo en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max

Este es el tráiler oficial de la cuarta temporada de la serie de Netflix.

Bridgerton Temporada 4: se revela tráiler oficial y fecha de estreno

BTS confirma dos conciertos en Colombia para 2026; estos serían los precios de las entradas

Netflix sorprende con decisión y anuncia que transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda BTS

Amanda Seyfried es Nina Winchester y Sydney Sweeney es Millie Calloway en 'The Housemaid.' Foto: cortesía Lionsgate

‘La empleada’: ¿en qué plataforma de streaming se podrá ver el nuevo thriller psicológico de Sydney Sweeney?

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Estrenos que llegarán a Netflix la primera semana de febrero de 2026

Documental 'Rudi Haymann: testigo y protagonista' de History 2.

Estrenan documental sobre la vida de Rudi Haymann, veterano de la Segunda Guerra Mundial y sobreviviente del Holocausto

Apple TV+ llega a Android

Apple TV+: los estrenos imperdibles para ver este sábado 31 de enero de 2026

La plataforma empezó a restringir el uso de contraseñas compartidas en Estados Unidos.

Disney+: series, películas y más estrenos que llegan a la plataforma para febrero 2026

'Wonder Man' une a dos talentos de generaciones distintas para gran efecto.

‘Wonder Man’: actuaciones excepcionales de Ben Kinglsey y Yahya Abdul-Mateen II elevan este estreno de Marvel

Noticias Destacadas