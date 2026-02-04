Anya Taylor-Joy regresa a la televisión y sorprende con su papel en la inesperada ‘Lucky’, de Apple TV

Persecuciones a toda velocidad, atracos multimillonarios y sangre. La acción marca el regreso de Anya Taylor-Joy a la pantalla chica con Lucky, una frenética serie de Apple TV que este martes reveló sus destaques para 2026.

Basada en el libro homónimo de Marissa Stapley, Lucky sigue a la hija de un criminal (Timothy Olyphant) que, luego de un fracasado robo, se ve obligada a echar mano de un pasado que buscaba dejar atrás para sobrevivir en una fuga por su vida.

Taylor-Joy, quien se ha enfocado en el cine desde que estalló a la fama global gracias a la miniserie de 2020 Gambito de Dama, presentó el primer tráiler de la serie en un evento de Apple TV para los medios, donde contó que la atrajo al proyecto la naturaleza errante de Lucky.

“Sentí mucha empatía por una mujer que no puede quedarse quieta, y que desesperadamente quiere un lugar para echar raíces”, dijo la también productora de la serie que estrenará el 15 de julio en la plataforma de streaming.

La estrella de 29 años agregó que la evolución del personaje, en una relación problemática con su padre, al tiempo que es cazada por criminales y por la ley, la hizo sentir como si filmara “siete películas diferentes” y desafió sus habilidades dramáticas.

“Porque está en modo supervivencia todo el tiempo, tienes que intentar encontrar los momentos en los que puedes mostrar qué pasa en su interior, pero sin dejar la adrenalina y el miedo”, dijo Taylor-Joy.

Cape Fear

Otro destacado de Apple TV para este año es la versión para la pantalla chica de Cape Fear, inspirada en la novela de 1957 Los verdugos (John D. MacDonald) y “Cabo de Miedo”, como fue al cine en 1962, y luego en 1991, bajo la dirección de Martin Scorsese.

En la miniserie, que estrenará el 5 de junio, el español Javier Bardem encarna a Max Cady, un asesino que al salir de prisión buscará venganza aterrorizando a Tom y Anna Bowden (Patrick Wilson y Amy Adams), la pareja de abogados que lo encarceló.

Adams, quien confesó aún no poder ver algunas escenas de la película de 1991 que le valió una nominación al Óscar a Robert De Niro en la piel del tenebroso Max Cady, sostuvo que la miniserie de diez episodios ofreció una oportunidad para ampliar la trama.

“Abrió un mundo de descubrimientos para que los personajes profundizaran mucho más en sus historias personales, para introducir a más miembros de la familia en la mirada de Max”, dijo la actriz en un panel junto a Wilson y el creador del programa, Nick Antosca.

“Y para examinar las relaciones, examinar las consecuencias (...) de los secretos que mantenemos”, agregó.

Apple TV también lanzó este martes el tráiler de Outcome, la oscura comedia protagonizada por Keanu Reeves, Cameron Diaz y Jonah Hill que estrenará el 10 de abril en la plataforma, y aborda cómo el control de la imagen se ha convertido en una obsesión para las estrellas de Hollywood en la era de las cancelaciones.

*Con información de AFP