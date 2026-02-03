Cultura

Bridgerton Temporada 4: se revela tráiler oficial y fecha de estreno

Los fanáticos de la serie de Netflix están listos para ver cuatro nuevos capítulos.

Laura Camila Másmela Bernal

3 de febrero de 2026, 9:40 p. m.
Este es el tráiler oficial de la cuarta temporada de la serie de Netflix.
Este es el tráiler oficial de la cuarta temporada de la serie de Netflix. Foto: Netflix

Desde el 25 de diciembre del 2020, Bridgerton es una de las series de Netflix con mayor número de espectadores dentro de la plataforma, pues la historia basada en el libro de El duque y yo de Julia Quinn enamoró a millones de personas que conectaron sus cada uno de sus personajes a lo largo de 8 capítulos.

A partir de ese momento, se fueron estrenando nuevas temporadas en las que se conocieron nuevos universos, los cuales se expandieron de forma llamativa y los amantes de la producción se sorprendieron con los puntos de giro de sus protagonistas.

En el 2026, Bridgerton regresó con una nueva temporada, la cual se divide en dos partes. Inspirada principalmente en los cuentos de hadas, narra la historia del segundo hijo de los Bridgerton, quien se niega a hacerse responsable de las consecuencias de sus actos pese a las súplicas de su matriarca.

Sin embargo, en el esperado baile de las máscaras queda impresionado por una misteriosa dama que se roba su atención. No obstante, para ese momento no tenía clara su identidad, por lo que se encamina en la búsqueda de su nombre y lugar de residencia con el fin de descubrirla y entablar contacto.

Uno de los detalles de importantes de la trama es que pese a que pensó que la mujer era de su misma clase social, es decir, de la alta sociedad, en realidad de trataba de una empleada doméstica que trabaja para una de las mujeres con más estatus del territorio.

Cuando los protagonistas de la historia se vuelven a reunir, el hombre se debate entre el gran cariño y atracción que siente por la doncella y la fantasía de la Dama de Plata, quien resulta siendo la misma mujer.

Este reto se convierte en una batalla personal para conquistar el amor sin importar la diferencia de clases, la cual, estaría prohibida y criticada por la sociedad.

Esta entrega se divide en un total de dos partes, cada una compuesta por un total de 4 episodios.

La primera parte salió a la luz el pasado 29 de enero y fue todo un éxito en cuanto a cifras de audiencia y menciones en las distintas redes sociales y plataformas.

Por otro lado, los episodios 5, 6, 7 y 8 se estrenarán el jueves 26 de febrero del 2026.

Este es el tráiler oficial de la segunda parte de Bridgerton 4:

