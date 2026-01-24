Estrenos que llegan a Netflix del 26 al 30 de enero de 2026. Bridgerton, la más esperada

Netflix termina el primer mes del año renovando su catálogo para la última semana y apostando por una oferta que busca captar la atención de distintos públicos.
Como parte de esta actualización, la plataforma de streaming incorporará nuevos contenidos entre el 26 y el 30 de enero, ampliando su propuesta de entretenimiento.
La selección incluye producciones de diversos géneros y formatos, que van desde documentales y películas hasta películas y programas de telerrealidad, reflejando la intención del servicio de mantener una programación diversa y dinámica.
Con estos lanzamientos escalonados a lo largo de la semana, la plataforma invita a que familias y grupos de amigos encuentren opciones para compartir y disfrutar juntos de los estrenos que irán llegando día a día.
Estrenos de Netflix en la semana del 26 al 30 de enero de 2026
- Take that (27 de enero)
Este documental utiliza imágenes de archivo nunca antes vistas para trazar el ascenso, la caída y la reunión récord de una de las bandas de chicos más emblemáticas del Reino Unido.
- Mike Epps: Delirante (27 de enero)
Desde superar rupturas amorosas hasta navegar por la fama, Mike Epps comparte historias divertidas y sin filtros sobre cómo un poco de ilusión y mucho esfuerzo lo convirtieron en una estrella.
- Una carta a mi juventud (29 de enero)
Una adolescente rebelde y un cuidador reservado forman un vínculo improbable en un orfanato mientras intentan aceptar su doloroso pasado.
- Bridgerton (29 de enero)
En una nueva historia de alta sociedad, el eterno soltero Benedict Bridgerton finalmente conoce a su igual: una cautivadora doncella disfrazada en un baile de máscaras.
- Milagro olímpico: el equipo de Hockey sobre hielo de 1980 (30 de enero)
Un joven equipo de Hockey llega a los Juegos Olímpicos de 1980 como desfavorecido, y emerge como héroe. Su icónica victoria se revela con nuevas imágenes y reflexiones de primera mano.
- En tierra de santos y pecadores (30 de enero)
Un asesino a sueldo desilusionado sale de su retiro para realizar un último trabajo cuando un terrorista del IRA que huye de la ley llega a su tranquilo pueblo irlandés.
- Royal Rumble (31 de enero)
El camino a WrestleMania comienza aquí con una maratón de combates en la que las Superestrellas luchan para sobrevivir a los mejores de la WWE en el legendario Royal Rumble Match.