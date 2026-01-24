Series

Estrenos que llegan a Netflix del 26 al 30 de enero de 2026. Bridgerton, la más esperada

Estas son las producciones que se podrán disfrutar en la plataforma durante la última semana del mes.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

24 de enero de 2026, 2:28 p. m.
¿Qué ver en Netflix del 26 al 30 de enero?
¿Qué ver en Netflix del 26 al 30 de enero?

Netflix termina el primer mes del año renovando su catálogo para la última semana y apostando por una oferta que busca captar la atención de distintos públicos.

Como parte de esta actualización, la plataforma de streaming incorporará nuevos contenidos entre el 26 y el 30 de enero, ampliando su propuesta de entretenimiento.

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.
Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre. Foto: Getty Images - Logo Netflix

La selección incluye producciones de diversos géneros y formatos, que van desde documentales y películas hasta películas y programas de telerrealidad, reflejando la intención del servicio de mantener una programación diversa y dinámica.

Con estos lanzamientos escalonados a lo largo de la semana, la plataforma invita a que familias y grupos de amigos encuentren opciones para compartir y disfrutar juntos de los estrenos que irán llegando día a día.

Récord rotundo; estas fueron las producciones más vistas de Netflix en el segundo semestre de 2025

Estrenos de Netflix en la semana del 26 al 30 de enero de 2026

  • Take that (27 de enero)

Este documental utiliza imágenes de archivo nunca antes vistas para trazar el ascenso, la caída y la reunión récord de una de las bandas de chicos más emblemáticas del Reino Unido.

  • Mike Epps: Delirante (27 de enero)

Desde superar rupturas amorosas hasta navegar por la fama, Mike Epps comparte historias divertidas y sin filtros sobre cómo un poco de ilusión y mucho esfuerzo lo convirtieron en una estrella.

YouTube video 71JUpIa8y6s thumbnail
  • Una carta a mi juventud (29 de enero)

Una adolescente rebelde y un cuidador reservado forman un vínculo improbable en un orfanato mientras intentan aceptar su doloroso pasado.

  • Bridgerton (29 de enero)

En una nueva historia de alta sociedad, el eterno soltero Benedict Bridgerton finalmente conoce a su igual: una cautivadora doncella disfrazada en un baile de máscaras.

YouTube video 15KK0jSfDgE thumbnail
  • Milagro olímpico: el equipo de Hockey sobre hielo de 1980 (30 de enero)

Un joven equipo de Hockey llega a los Juegos Olímpicos de 1980 como desfavorecido, y emerge como héroe. Su icónica victoria se revela con nuevas imágenes y reflexiones de primera mano.

  • En tierra de santos y pecadores (30 de enero)

Un asesino a sueldo desilusionado sale de su retiro para realizar un último trabajo cuando un terrorista del IRA que huye de la ley llega a su tranquilo pueblo irlandés.

YouTube video nt8UWV77PD8 thumbnail
  • Royal Rumble (31 de enero)

El camino a WrestleMania comienza aquí con una maratón de combates en la que las Superestrellas luchan para sobrevivir a los mejores de la WWE en el legendario Royal Rumble Match.

