Los cierres y desvíos autorizados por la Carrera de la Mujer, este domingo 7 de septiembre

Las autoridades recomiendan moverse en bicicleta y dejar el carro en la casa.

4 de septiembre de 2025, 5:47 p. m.
Siga las indicaciones de las autoridades de Tránsito y del personal de la organización para minimizar el impacto en las vías cerradas.
La secretaría de Movilidad informa los cierres y desvíos autorizados para que planifique su ruta. | Foto: Secretaría de Movilidad

Este domingo, 7 de septiembre, se llevará a cabo la Carrera de la Mujer, evento deportivo que recorrerá diferentes vías principales de Bogotá, por lo que la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó algunos cierres en varios horarios.

Según la entidad, con el fin de mitigar los impactos generados a la red vial, la apertura de las vías afectadas por la realización del evento se realizan de forma gradual según el avance de los participantes.

Así mismo, indica que es deber del organizador garantizar en todo momento el ingreso y salida de los residentes afectados, así como la circulación de vehículos de emergencia.

Atletismo
La Secretaría de Movilidad confirmo cierres y desvios para este 7 de septiembre. | Foto: Getty Images

Cierres autorizados por la Carrera de la Mujer

TRAMO VIALTIPO DE CIERREHORA CIERREHORA HABILITACIÓN
Calzada Occidental de la carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53Cierre Total12:00 p.m. del sábado 06 de septiembre de 202504:00 p.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
Calzada Oriental de la carrera 60 entre la Transversal 59A y la Av. Calle 63Cierre Total11:00 p.m del sábado 06 de septiembre de 202504:00 p.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
Av. carrera 60 (ambas calzadas) entre la Av. calle 26 y la Av. calle 53Cierre Total06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 202509:30 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
Av. calle 53 (ambas calzadas) entre la Av. carrera 60 y la carrera 66ACierre Total06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 202509:20 a.m.  del domingo 07 de septiembre de 2025
Calle 44 (ambas calzadas) entre la Av. carrera 60 y la carrera 52Cierre Total06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 202509:30 a.m.  del domingo 07 de septiembre de 2025
Av. calle 53 (calzada sur) entre Av. carrera 60 y carrera 27Cierre Total06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 202509:40  a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
Av. calle 53 (calzada norte) entre Av. carrera 60 y carrera 27Cierre Total06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 202511:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
carrera 28 entre Av. calle 53 y calle 53B BisCierre Total06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 202511:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
Transversal 28 (calzada occidental) entre calle 53B Bis y diagonal 61CCierre Total06:00  a.m. del domingo 07 de septiembre de 202511:00 a.m.  del domingo 07 de septiembre de 2025
Calle 53B Bis entre Av. NQS y Transversal 28 (ambas calzadas)Cierre Total06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 202511:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
Diagonal 61C entre Transversal 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS)Cierre Total06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 202511:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
Av. Carrera 30 (Av. NQS) (calzada occidental lenta) entre Diagonal 61C y Calle 93 BisCierre Total06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 202510:30 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025

Desvíos autorizados en el sector del Parque Simón Bolívar

  1. Los usuarios que transitan por la Av. carrera 60 en sentido Norte - Sur, deberán tomar la Av. calle 63 al Occidente y Av. carrera 70 Av. Rojas al sur.
  2. Los usuarios que transitan por la Av. Calle 53 en sentido Oriente - Occidente deberán tomar la Carrera 27 al norte, Calle 53 B al oriente, Av. Carrera 24 al sur, Av. Calle 45 al occidente, Av. NQS al sur y Av. Calle 26 al occidente.
  3. Los usuarios que transitan en sentido de Sur - Norte por la Av. carrera 68 y toman la Av. Calle 53 al Oriente, deberán continuar por la Av. carrera 68 al Norte y tomar Av. calle 63 al Oriente.
  4. Los usuarios que transitan por la Av. carrera 50 en el sentido de Sur - Norte, deberán tomar la Av. calle 26 al Oriente y la Av. NQS al Norte. 
  5. Los usuarios que transitan por la Av. calle 26 en el sentido Oriente - Occidente y toman la Av. Carrera 50 al Norte o la Av. Carrera 60 al Norte, deberán continuar por la Av. calle 26 al Occidente y tomar la Av. carrera 68 o la Av. Boyacá.
Parque Simón Bolívar en Bogotá
El evento partirá desde el parque Simón Bolívar en Bogotá. | Foto: Secretaría de Movilidad

Desvíos autorizados en el sector de la Av. NQS cuadrante de la Av. Calle 63 y Calle 92

  1. Los usuarios que transitan por la Av. calle 80 en el sentido Oriente – Occidente y toman la Av. NQS al Sur, deberán continuar por la Av. calle 80 al Occidente y tomar la Av. carrera 68 o la Av. Boyacá al Sur.
  2. Los usuarios que transitan por la Av. Calle 72 y toman la Av. NQS al sur deberán tomar la Av. Carrera 68 o la Av. Boyacá al sur.
  3. Los usuarios que transitan por la Av. Calle 68 y toman la Av. NQS al sur deberán tomar la Av. Carrera 60 al sur.
  4. Los usuarios que transitan por la Av. Calle 63 en sentido occidente - oriente y toman la Av. Carrera 60 o la Av. Carrera 50 al sur, deberán continuar la Av. Calle 63 al oriente y tomar Av. NQS al sur.
  5. Los usuarios que transitan por la Av. carrera 24 en el sentido Norte - Sur y toman la Av. calle 53 al Occidente, deberán tomar la transversal 25 al Sur hacía la diagonal 53C al Oriente hacía la carrera 24 al Sur y la Av. Calle 45 al Occidente.

Vías alternas

  • Av. NQS en el sentido de Sur - Norte.
  • Av. carrera 68 en el sentido de Norte - Sur.
  • Av. Boyacá en el sentido Norte - Sur y Sur - Norte.
  • Av. Rojas en los sentidos Norte - Sur y Sur - Norte.
  • Av. calle 80 (sentidos Oriente – Occidente y Occidente - Oriente).
  • Av. calle 72 (sentidos Oriente – Occidente y Occidente - Oriente).
  • Av. calle 68 (sentidos Oriente – Occidente y Occidente - Oriente).
  • Av. calle 63 (sentidos Oriente – Occidente y Occidente - Oriente).
Trancón Colegios del norte de Bogotá, cercanos a Guaymaral, que son vecinos de proyectos de construcción en la zona.
Autoridades recomendaron tomar medias y precauciones para evitar trancones durante la realización del evento. | Foto: Cortesía

Recomendaciones

  • Se recomienda a los usuarios que transitan en el sentido Norte - Sur por la Av. NQS en el cuadrante comprendido entre la calle 92 y la Av. calle 63, programar sus recorridos con anticipación, ya que no habrá conexión con la Av. calle 80, Av. calle 72 o Av. calle 68.
  • A los asistentes al evento, se les pide llegar al evento, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.
  • Programar los viajes y actividades con anticipación en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.
  • Sseguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la SDM en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto de la actividad en la ciudad.
  • Atender la señalización que la organización del evento disponga para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar en el desarrollo del evento.
  • Hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y desplazamiento a pie, así como el transporte masivo y transporte público.

