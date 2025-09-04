Los cierres y desvíos autorizados por la Carrera de la Mujer, este domingo 7 de septiembre

Este domingo, 7 de septiembre, se llevará a cabo la Carrera de la Mujer, evento deportivo que recorrerá diferentes vías principales de Bogotá, por lo que la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó algunos cierres en varios horarios.

Según la entidad, con el fin de mitigar los impactos generados a la red vial, la apertura de las vías afectadas por la realización del evento se realizan de forma gradual según el avance de los participantes.

Así mismo, indica que es deber del organizador garantizar en todo momento el ingreso y salida de los residentes afectados, así como la circulación de vehículos de emergencia.

La Secretaría de Movilidad confirmo cierres y desvios para este 7 de septiembre. | Foto: Getty Images

Cierres autorizados por la Carrera de la Mujer

TRAMO VIAL TIPO DE CIERRE HORA CIERRE HORA HABILITACIÓN Calzada Occidental de la carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53 Cierre Total 12:00 p.m. del sábado 06 de septiembre de 2025 04:00 p.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 Calzada Oriental de la carrera 60 entre la Transversal 59A y la Av. Calle 63 Cierre Total 11:00 p.m del sábado 06 de septiembre de 2025 04:00 p.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 Av. carrera 60 (ambas calzadas) entre la Av. calle 26 y la Av. calle 53 Cierre Total 06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 09:30 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 Av. calle 53 (ambas calzadas) entre la Av. carrera 60 y la carrera 66A Cierre Total 06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 09:20 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 Calle 44 (ambas calzadas) entre la Av. carrera 60 y la carrera 52 Cierre Total 06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 09:30 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 Av. calle 53 (calzada sur) entre Av. carrera 60 y carrera 27 Cierre Total 06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 09:40 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 Av. calle 53 (calzada norte) entre Av. carrera 60 y carrera 27 Cierre Total 06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 11:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 carrera 28 entre Av. calle 53 y calle 53B Bis Cierre Total 06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 11:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 Transversal 28 (calzada occidental) entre calle 53B Bis y diagonal 61C Cierre Total 06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 11:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 Calle 53B Bis entre Av. NQS y Transversal 28 (ambas calzadas) Cierre Total 06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 11:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 Diagonal 61C entre Transversal 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS) Cierre Total 06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 11:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 Av. Carrera 30 (Av. NQS) (calzada occidental lenta) entre Diagonal 61C y Calle 93 Bis Cierre Total 06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025 10:30 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025

Desvíos autorizados en el sector del Parque Simón Bolívar

Los usuarios que transitan por la Av. carrera 60 en sentido Norte - Sur, deberán tomar la Av. calle 63 al Occidente y Av. carrera 70 Av. Rojas al sur. Los usuarios que transitan por la Av. Calle 53 en sentido Oriente - Occidente deberán tomar la Carrera 27 al norte, Calle 53 B al oriente, Av. Carrera 24 al sur, Av. Calle 45 al occidente, Av. NQS al sur y Av. Calle 26 al occidente. Los usuarios que transitan en sentido de Sur - Norte por la Av. carrera 68 y toman la Av. Calle 53 al Oriente, deberán continuar por la Av. carrera 68 al Norte y tomar Av. calle 63 al Oriente. Los usuarios que transitan por la Av. carrera 50 en el sentido de Sur - Norte, deberán tomar la Av. calle 26 al Oriente y la Av. NQS al Norte. Los usuarios que transitan por la Av. calle 26 en el sentido Oriente - Occidente y toman la Av. Carrera 50 al Norte o la Av. Carrera 60 al Norte, deberán continuar por la Av. calle 26 al Occidente y tomar la Av. carrera 68 o la Av. Boyacá.

El evento partirá desde el parque Simón Bolívar en Bogotá. | Foto: Secretaría de Movilidad

Desvíos autorizados en el sector de la Av. NQS cuadrante de la Av. Calle 63 y Calle 92

Los usuarios que transitan por la Av. calle 80 en el sentido Oriente – Occidente y toman la Av. NQS al Sur, deberán continuar por la Av. calle 80 al Occidente y tomar la Av. carrera 68 o la Av. Boyacá al Sur. Los usuarios que transitan por la Av. Calle 72 y toman la Av. NQS al sur deberán tomar la Av. Carrera 68 o la Av. Boyacá al sur. Los usuarios que transitan por la Av. Calle 68 y toman la Av. NQS al sur deberán tomar la Av. Carrera 60 al sur. Los usuarios que transitan por la Av. Calle 63 en sentido occidente - oriente y toman la Av. Carrera 60 o la Av. Carrera 50 al sur, deberán continuar la Av. Calle 63 al oriente y tomar Av. NQS al sur. Los usuarios que transitan por la Av. carrera 24 en el sentido Norte - Sur y toman la Av. calle 53 al Occidente, deberán tomar la transversal 25 al Sur hacía la diagonal 53C al Oriente hacía la carrera 24 al Sur y la Av. Calle 45 al Occidente.

Vías alternas

Av. NQS en el sentido de Sur - Norte.

Av. carrera 68 en el sentido de Norte - Sur.

Av. Boyacá en el sentido Norte - Sur y Sur - Norte.

Av. Rojas en los sentidos Norte - Sur y Sur - Norte.

Av. calle 80 (sentidos Oriente – Occidente y Occidente - Oriente).

Av. calle 72 (sentidos Oriente – Occidente y Occidente - Oriente).

Av. calle 68 (sentidos Oriente – Occidente y Occidente - Oriente).

Av. calle 63 (sentidos Oriente – Occidente y Occidente - Oriente).

Autoridades recomendaron tomar medias y precauciones para evitar trancones durante la realización del evento. | Foto: Cortesía

Recomendaciones