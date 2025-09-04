Vehículos
Los cierres y desvíos autorizados por la Carrera de la Mujer, este domingo 7 de septiembre
Las autoridades recomiendan moverse en bicicleta y dejar el carro en la casa.
Este domingo, 7 de septiembre, se llevará a cabo la Carrera de la Mujer, evento deportivo que recorrerá diferentes vías principales de Bogotá, por lo que la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó algunos cierres en varios horarios.
Según la entidad, con el fin de mitigar los impactos generados a la red vial, la apertura de las vías afectadas por la realización del evento se realizan de forma gradual según el avance de los participantes.
Así mismo, indica que es deber del organizador garantizar en todo momento el ingreso y salida de los residentes afectados, así como la circulación de vehículos de emergencia.
Cierres autorizados por la Carrera de la Mujer
|TRAMO VIAL
|TIPO DE CIERRE
|HORA CIERRE
|HORA HABILITACIÓN
|Calzada Occidental de la carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53
|Cierre Total
|12:00 p.m. del sábado 06 de septiembre de 2025
|04:00 p.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|Calzada Oriental de la carrera 60 entre la Transversal 59A y la Av. Calle 63
|Cierre Total
|11:00 p.m del sábado 06 de septiembre de 2025
|04:00 p.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|Av. carrera 60 (ambas calzadas) entre la Av. calle 26 y la Av. calle 53
|Cierre Total
|06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|09:30 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|Av. calle 53 (ambas calzadas) entre la Av. carrera 60 y la carrera 66A
|Cierre Total
|06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|09:20 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|Calle 44 (ambas calzadas) entre la Av. carrera 60 y la carrera 52
|Cierre Total
|06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|09:30 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|Av. calle 53 (calzada sur) entre Av. carrera 60 y carrera 27
|Cierre Total
|06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|09:40 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|Av. calle 53 (calzada norte) entre Av. carrera 60 y carrera 27
|Cierre Total
|06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|11:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|carrera 28 entre Av. calle 53 y calle 53B Bis
|Cierre Total
|06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|11:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|Transversal 28 (calzada occidental) entre calle 53B Bis y diagonal 61C
|Cierre Total
|06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|11:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|Calle 53B Bis entre Av. NQS y Transversal 28 (ambas calzadas)
|Cierre Total
|06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|11:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|Diagonal 61C entre Transversal 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS)
|Cierre Total
|06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|11:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|Av. Carrera 30 (Av. NQS) (calzada occidental lenta) entre Diagonal 61C y Calle 93 Bis
|Cierre Total
|06:00 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
|10:30 a.m. del domingo 07 de septiembre de 2025
Desvíos autorizados en el sector del Parque Simón Bolívar
- Los usuarios que transitan por la Av. carrera 60 en sentido Norte - Sur, deberán tomar la Av. calle 63 al Occidente y Av. carrera 70 Av. Rojas al sur.
- Los usuarios que transitan por la Av. Calle 53 en sentido Oriente - Occidente deberán tomar la Carrera 27 al norte, Calle 53 B al oriente, Av. Carrera 24 al sur, Av. Calle 45 al occidente, Av. NQS al sur y Av. Calle 26 al occidente.
- Los usuarios que transitan en sentido de Sur - Norte por la Av. carrera 68 y toman la Av. Calle 53 al Oriente, deberán continuar por la Av. carrera 68 al Norte y tomar Av. calle 63 al Oriente.
- Los usuarios que transitan por la Av. carrera 50 en el sentido de Sur - Norte, deberán tomar la Av. calle 26 al Oriente y la Av. NQS al Norte.
- Los usuarios que transitan por la Av. calle 26 en el sentido Oriente - Occidente y toman la Av. Carrera 50 al Norte o la Av. Carrera 60 al Norte, deberán continuar por la Av. calle 26 al Occidente y tomar la Av. carrera 68 o la Av. Boyacá.
Desvíos autorizados en el sector de la Av. NQS cuadrante de la Av. Calle 63 y Calle 92
- Los usuarios que transitan por la Av. calle 80 en el sentido Oriente – Occidente y toman la Av. NQS al Sur, deberán continuar por la Av. calle 80 al Occidente y tomar la Av. carrera 68 o la Av. Boyacá al Sur.
- Los usuarios que transitan por la Av. Calle 72 y toman la Av. NQS al sur deberán tomar la Av. Carrera 68 o la Av. Boyacá al sur.
- Los usuarios que transitan por la Av. Calle 68 y toman la Av. NQS al sur deberán tomar la Av. Carrera 60 al sur.
- Los usuarios que transitan por la Av. Calle 63 en sentido occidente - oriente y toman la Av. Carrera 60 o la Av. Carrera 50 al sur, deberán continuar la Av. Calle 63 al oriente y tomar Av. NQS al sur.
- Los usuarios que transitan por la Av. carrera 24 en el sentido Norte - Sur y toman la Av. calle 53 al Occidente, deberán tomar la transversal 25 al Sur hacía la diagonal 53C al Oriente hacía la carrera 24 al Sur y la Av. Calle 45 al Occidente.
Vías alternas
- Av. NQS en el sentido de Sur - Norte.
- Av. carrera 68 en el sentido de Norte - Sur.
- Av. Boyacá en el sentido Norte - Sur y Sur - Norte.
- Av. Rojas en los sentidos Norte - Sur y Sur - Norte.
- Av. calle 80 (sentidos Oriente – Occidente y Occidente - Oriente).
- Av. calle 72 (sentidos Oriente – Occidente y Occidente - Oriente).
- Av. calle 68 (sentidos Oriente – Occidente y Occidente - Oriente).
- Av. calle 63 (sentidos Oriente – Occidente y Occidente - Oriente).
Recomendaciones
- Se recomienda a los usuarios que transitan en el sentido Norte - Sur por la Av. NQS en el cuadrante comprendido entre la calle 92 y la Av. calle 63, programar sus recorridos con anticipación, ya que no habrá conexión con la Av. calle 80, Av. calle 72 o Av. calle 68.
- A los asistentes al evento, se les pide llegar al evento, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.
- Programar los viajes y actividades con anticipación en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.
- Sseguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la SDM en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto de la actividad en la ciudad.
- Atender la señalización que la organización del evento disponga para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar en el desarrollo del evento.
- Hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y desplazamiento a pie, así como el transporte masivo y transporte público.