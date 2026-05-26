Escándalo en regalías: La Fiscalía solicitó imputación contra la exgobernadora de Arauca por el caso Aremca

Por tres proyectos relacionados con obras de protección, alcantarillado pluvial y adecuación del relleno sanitario Brisas del Cravo, en Arauca y Tame, en el departamento de Arauca, la Fiscalía radicó una solicitud de imputación de cargos en contra de la exgobernadora Indira Luz Barrios Guarnizo.

Caso Aremca: La “tensión alta” que obligó a suspender la judicialización de los capturados por corrupción en regalías

La exmandataria terminó salpicada en el escándalo de corrupción con las regalías conocido como Aremca y que tiene a seis personas procesadas. El ente acusador determinó la presunta responsabilidad en al menos cinco delitos.

“Como parte de las actividades investigativas realizadas por el Grupo de Tareas Especiales del Sistema General de Regalías, la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó solicitud de audiencia de imputación contra la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo”, señaló la Fiscalía.

En el curso de las investigaciones que adelantó la Fiscalía por este escándalo de corrupción, se advierte de proyectos por más de 500.000 millones de pesos con dinero de las regalías supuestamente destinados al desarrollo de obras de infraestructura con carácter social; el ente acusador identificó varias irregularidades.

Un capítulo de la investigación se centró en el departamento de Arauca y advierte cómo los proyectos que salieron con dineros de las regalías terminaron en la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), que se convirtió en el foco del proceso penal con personas judicializadas y más imputaciones previstas.

Integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), capturados por hechos de corrupción con regalías. Foto: Suministrada (API)

“Los delitos a imputar serán: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía y prevaricato por acción”, señaló la Fiscalía luego de confirmar la imputación de cargos contra la exgobernadora.

La vinculación de la exmandataria, de acuerdo con los informes de la Fiscalía, está en los tres proyectos que fueron entregados a la asociación cuando no cumplían con los requisitos legales para asumir los contratos, de ahí la necesidad de citar la imputación de cargos a la exgobernadora.

“Por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de tres proyectos relacionados con obras de protección, alcantarillado pluvial y adecuación del relleno sanitario Brisas del Cravo, en Arauca y Tame. Las iniciativas que superaron en valor los 91.542 millones de pesos fueron financiadas con recursos de regalías”, explicó la Fiscalía.

Los investigadores, durante la imputación de cargos en contra del resto de implicados, advirtieron que los contratos se entregaron “a dedo” por parte de funcionarios públicos a Aremca, lo que se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción con dineros de regalías de acuerdo con la Fiscalía.