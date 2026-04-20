Caso Aremca: La “tensión alta” que obligó a suspender la judicialización de los capturados por corrupción en regalías

La Fiscalía adelantó una investigación que permitió la captura de nueve personas señaladas de integrar una organización criminal, cuya cabeza terminó con la atención alta durante las audiencias preliminares.

La Fiscalía reportó el “más grande” operativo contra la corrupción en regalías en la historia del país

Se trata del señor Gustavo Bolaños quien, de acuerdo con la Fiscalía, sería el cabecilla de una organización criminal que logró apropiarse de millonarios recursos con dineros provenientes de las regalías. Para el ente acusador, el más grande escándalo de corrupción con estos recursos.

Las nueve personas que fueron judicializadas pertenecían a la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), y durante la investigación que adelantó la Fiscalía se logró determinar su presunta responsabilidad en los hechos que son materia de verificación. Se advirtió un millonario de escándalo con los dineros de las regalías y destinados a proyectos sociales.

“La Fiscalía está manejando una tesis según la cual la función jerárquica funcional de la organización delictiva está en cabeza del señor Gustavo Bolaños y en esa medida, su señoría, es de vital importancia asegurar el principio de concentración, para el desarrollo de la audiencia”, dijo el fiscal del caso.

La Fiscalía escogió la ciudad de Bogotá como el sitio para adelantar las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. La defensa de los implicados rechazó que las audiencias fueran en Bogotá e interpuso un conflicto de competencias, que el juez sacó de inmediato y mantuvo el proceso en Bogotá.

Luego de resolver la competencia del juez, el señor Gustavo Bolaños advirtió que padece de situaciones complejas de salud y que resulta necesaria una atención médica que la Fiscalía lo brindó y establecieron que tenía la tensión alta; además, presentaba algunos síntomas que requerían su traslado a un hospital.

“También asocia sintomatología de sensación de palpitaciones, dolor irradiado y pérdida de fuerza del miembro superior izquierdo; entonces es una condición médica que requiere una valoración en una institución de salud para el manejo de tensión y descartar cualquier evento cardíaco”, señaló la médica.

Capturados por corrupción en las regalías. Foto: Suministrada (API)

El fiscal del caso insistió en mantener a todos los capturados en una sola audiencia, por lo que pidió al juez suspenderla y así sea desde el hospital, adelantar las audiencias preliminares y dar a conocer a los capturados los hechos que advierten la necesidad de imputar cargos.

Para la Fiscalía resulta necesario adelantar las audiencias de manera concentrada, dada la organización jerárquica que tiene la red criminal y de esa manera explicar en detalle cuál fue la participación de cada uno de los integrantes.