Comisión Rectora del SGR concluye que proyección de ingresos no coincide con el recaudo

La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías (SGR) determinó que la proyección de recursos incluida en el presupuesto del bienio 2025-2026 no es compatible con el comportamiento del recaudo de los ingresos corrientes registrado al tercer semestre de la bienalidad.

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La decisión quedó consignada en el Acuerdo 17 de 2026, expedido el 30 de junio, mediante el cual el organismo evaluó el comportamiento de los ingresos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1821 de 2020.

La entidad analizó los informes más recientes. Foto: El País

En el artículo primero del acuerdo, la Comisión Rectora señaló que, “de conformidad con lo señalado en el artículo 2.1.1.5.2 del Decreto 1821 de 2020, se determina que la proyección de recursos contenida en el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2025-2026 no es compatible con el comportamiento del recaudo de los ingresos corrientes al tercer semestre de la bienalidad”.

La determinación implica que las proyecciones presupuestales del Sistema General de Regalías no reflejan el comportamiento que han tenido los ingresos corrientes durante el período evaluado, por lo que el organismo adoptó medidas para fortalecer el seguimiento al manejo de los recursos.

La decisión quedó consignada en el Acuerdo 17 de 2026. Foto: 123 Rf

Como parte del acuerdo, la Comisión Rectora recordó que corresponde a las entidades responsables de aprobar y ejecutar proyectos realizar un monitoreo permanente sobre la disponibilidad de recursos.

En ese sentido, el artículo segundo establece que las secretarías técnicas y de planeación, o quienes hagan sus veces, así como los jefes de los órganos competentes o sus delegados y los representantes legales de las entidades ejecutoras de los recursos de Administración y del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control, deberán:

“Realizar el control de la caja y del comportamiento del recaudo para el uso de los recursos del Sistema General de Regalías”, de acuerdo con lo previsto en la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020 y las demás normas vigentes", señaló el documento.

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La Comisión Rectora precisó que esta obligación busca que las entidades responsables de ejecutar proyectos financiados con regalías hagan seguimiento permanente a la disponibilidad de recursos y a la evolución del recaudo, con el fin de garantizar una adecuada administración de los dineros del sistema.