“Si millonarios recursos del BID anunciados por nuevo Gobierno son para el empalme, sería un exabrupto”: minHacienda

Como un exabrupto calificó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, los recursos anunciados por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, en el sentido de contar con USD $60 millones (aproximadamente 207 mil millones de pesos) que destinaría el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en calidad de cooperación no reembolsable, para llevar a cabo el empalme.

El funcionario aseguró: “Ni un empalme cuesta eso, ni corresponde a la realidad económica del país”.

La disponibilidad de recursos para un empalme entre gobiernos, pese a que sean diametralmente opuestos, sería algo inédito en el país. Por ello, el ministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro se refirió a la posibilidad de que se trate de recursos destinados a proyectos de inversión, lo que catalogó como algo que ha sucedido también durante la actual administración. “Esas mismas cifras las hemos conocido, trabajado e implementado en diferentes convenios que hemos hecho con el Banco Interamericano de Desarrollo”.

Cabe señalar que el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo es el brasileño Ilan Goldfajn. No obstante, el nuevo gobierno, en cabeza de Abelardo De La Espriella, ha promovido encuentros con mandatarios y organismos internacionales, con el objetivo de fortalecer las relaciones para impulsar su propósito de mejorar la economía colombiana.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, en rueda de prensa sobre el empalme que iniciará con José Manuel Restrepo el jueves 2 de junio a las 10 de la mañana. Foto: Presidencia de la República / Youtube

Un empalme tenso

En todo caso, el empalme, que iniciará oficialmente el jueves 2 de julio a las 10:00 de la mañana, cuando se encuentren por primera vez el ministro Ávila y José Manuel Restrepo, este último nombrado como coordinador de la transición entre ambos gobiernos, ya ha registrado sus primeras tensiones.

Por un lado, Restrepo habló de un equipo compacto que contará con personal para analizar 22 sectores de la economía, con la misión de realizar revisiones enfocadas en cumplir el compromiso de detectar posibles hechos de corrupción que pudieron haber afectado la suficiencia de los recursos públicos.

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