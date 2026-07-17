Iván Cepeda ratifica su posición de desobediencia civil y no asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella

El senador Iván Cepeda ratificó que tomará posesión de su curul como congresista de oposición a partir del 20 de julio, cuando haya posesión del nuevo Congreso de la República. Sin embargo, dejó claro que no asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente.

“Me reafirmo totalmente en la convicción de que el único camino de oposición hoy es la desobediencia civil”, expresó el congresista del Pacto Histórico, quien fue segundo en las elecciones presidenciales.

Cepeda manifestó su compromiso de hacer una oposición que él califica como democrática, firme, pacífica, abierta y decidida.

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