Alfredo Deluque defiende su candidatura a la presidencia del Senado: “Legítima, democrática y respaldada por la mayoría de los partidos”

Alfredo Deluque se proyecta como el próximo presidente del Senado de la República en medio de un tenso ambiente político. Él cuenta con el guiño del Gobierno de Abelardo De La Espriella y el rechazo del Centro Democrático, que reclama el mismo puesto para Honorio Henríquez.

La disputa por el liderazgo del Senado ya salió de los pasillos del Legislativo y se trasladó al escenario público. El partido del expresidente Uribe reprocha a Deluque por su supuesta cercanía a la administración de Gustavo Petro y los presuntos acuerdos que rodearían su elección.

Sigue la puja por la presidencia del Senado: ¿tambalea la elección de Alfredo Deluque? Los votos del petrismo serían claves

El congresista del Partido de la U acudió a sus redes sociales para defender su postulación ante la cascada de críticas por parte del uribismo: “Mi candidatura a la presidencia del Senado es absolutamente legítima, democrática y respaldada por la mayoría de los partidos”.

Alfredo Deluque ha recibido el respaldo público de los partidos Conservador, Cambio Radical, Alianza Verde, En Marcha, ASI y AICO. Sin embargo, no se conoce la posición que asumirá el Pacto Histórico, la fuerza política más amplia en esta corporación, que podría ser determinante.

Alfredo Deluque. Foto: Alfredo Deluque

Él contó que la aprobación de estas colectividades se ha dado en medio de las reuniones con los compromisarios, donde se han logrado acuerdos de gobernabilidad, pero también habló de encuentros con sectores de la oposición que buscan garantías del nuevo presidente del Senado.

“La diferencia es que yo sí lo hago de frente al país. Entiendo que esto pueda molestar a quienes están acostumbrados a hacer las cosas, como siempre, dentro de este escenario, aquellos que no han entendido que las elecciones pasadas marcaron un nuevo rumbo para la patria”, argumentó Deluque.

¿Centro Democrático contra Abelardo De La Espriella por elección de presidentes de Senado y Cámara? “Muy peligroso”

Se espera que este 17 de julio pueda destrabarse la elección de la presidencia del Senado. Mientras tanto, el Centro Democrático seguirá impulsando el nombre de Honorio Henríquez.