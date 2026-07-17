Gustavo Petro saldrá de Colombia antes de la posesión de Abelardo De La Espriella: detalles del último viaje internacional como mandatario

Gustavo Petro hará su último recorrido internacional como presidente entre el 21 y el 23 de julio, confirmaron a SEMANA fuentes de la Embajada de Colombia en Washington (Estados Unidos).

El mandatario aterrizará en la capital norteamericana el próximo martes para atender una invitación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y también se despedirá de los funcionarios del cuerpo diplomático en esa ciudad.

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Más tarde, se desplazará a Nueva York, donde tendrá una agenda privada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y hará su última intervención como jefe de Estado, para luego tomar un vuelo hacia Bogotá.

La visita de Petro a Estados Unidos se da en medio de las fuertes tensiones que hay entre el gobierno de Donald Trump y la administración saliente por cuenta de las declaraciones que han hecho sobre Abelardo De La Espriella y las denuncias de una aparente persecución política.

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Como se recordará, De La Espriella cuenta con el guiño y reconocimiento de los norteamericanos, pero Petro se ha negado a aceptar los resultados de las urnas porque denuncia un fraude electoral del que, por ahora, no hay pruebas.

La teoría de Petro es que en Estados Unidos se fraguó un supuesto ilícito en las votaciones. El mandatario ha expresado que presentará las denuncias formales ante las autoridades judiciales y que el Pacto Histórico, su partido, insistirá en acciones que busquen la nulidad de la elección del Tigre.

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El traslado de Petro está antecedido por una reciente comunicación telefónica que tuvo con Donald Trump, donde le pidió que hiciera esfuerzos para sacarlo a él y a su familia de la lista Clinton.

Petro no es el único que hará gestiones por estos días en suelo americano. Ya lo hacen las cabezas visibles de la administración entrante. Como se recordará, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, y demás líderes del gobierno Trump.