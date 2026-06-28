Nuevo temblor en las costas de Venezuela este domingo 28 de junio

El Servicio Geológico Colombiano anunció que a las 8:39 p. m. de este domingo 28 de junio se registró un nuevo sismo en las costas de Venezuela. El temblor tuvo una magnitud de 4,2 y una profundidad de 66 kilómetros.

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De acuerdo con el reporte, el epicentro se localizó en las coordenadas 11.73° de latitud y -70.90° de longitud, frente a Venezuela.

Los municipios más cercanos fueron Punto Fijo, a 78 kilómetros; el Archipiélago de Los Monjes, a 78 km, y El Toro, a 120 km.

El temblor tuvo una magnitud de 4.2. Foto: SGC

Este es el segundo temblor registrado en las costas del país vecino en lo que va del domingo. A las 5:04 de la mañana, los sistemas de detección del Servicio Geológico identificaron un sismo de 4,0 a 27 kilómetros de La Guaira, 58 km de Los Teques y 102 km de Isla Ratón.

Durante los últimos días se han registrado réplicas y nuevos sismos frente a las costas venezolanas, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica.

El país continúa atendiendo la emergencia provocada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio, que dejaron graves afectaciones en varios estados del norte de Venezuela, especialmente en La Guaira y Falcón.

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Los últimos registros indican que alrededor de 1.450 personas fallecidas, 3.150 heridas, más de 12.000 damnificadas y otras 50.000 personas continúan desaparecidas.

Países como Colombia, Cuba, Alemania, Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Catar, Países Bajos, Serbia y Reino Unido han enviado misiones de rescatistas para ayudar a encontrar sobrevivientes entre los escombros.

Una evaluación preliminar realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indicó que los terremotos dejaron pérdidas materiales cercanas a los 6.700 millones de dólares, una cifra equivalente a aproximadamente el 6 % del producto interno bruto de Venezuela.