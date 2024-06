Estos son los detalles desconocidos de la investigación, estilo CSI, del fiscal Mario Burgos que permitió condenar al asesino Jhonier Leal

En esa audiencia, Burgos fue incisivo. Quería hacer quebrar a Jhonier. “Préstame atención, Jhonier, a veces veo que no me quieres prestar atención. Usaste guantes para tratar de hacer ver a las autoridades que se trataba de un suicidio y no un doble homicidio, eso lo dicen los protocolos de necropsia”, le decía de forma incisiva Burgos.